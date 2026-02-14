Pasión, destreza y un ambiente de sana competencia se vivieron este 12 y 13 de febrero en la cancha de pádel del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), que albergaron la primera edición del Torneo de Pádel.

Desde las 9:00 de la mañana, las instalaciones deportivas se convirtieron en el epicentro del deporte blanco, reuniendo a estudiantes y personal administrativo en una jornada que superó las expectativas de la convocatoria.

El torneo, organizado por la Coordinación de Deportes del ICB en colaboración con la Subdirección de Deporte Interno de la UACJ, contó con la participación de alrededor de 60 parejas que compitieron en las ramas varonil, femenil y mixta.

El formato de eliminación directa mantuvo la emoción a flor de piel desde los primeros encuentros, con partidos que se disputaron con gran intensidad, pero siempre en un marco de respeto y compañerismo, valores que distinguen a esta institución formativa.

Una cancha de primer nivel

Las instalaciones, que recientemente fueron inauguradas, ofrecieron un escenario de primer nivel. La cancha de pádel, con su característico césped sintético y paredes de cristal, recibió a los competidores con un estado impecable, algo que fue reconocido por los asistentes.

«Particularmente se me hace algo muy padre y muy enriquecedor para todos los universitarios que nos hayan brindado la oportunidad de traernos canchas de pádel, aquí, en el instituto, porque a mi experiencia en estas tres semanas que inició el semestre se ha hecho una comunidad muy padre; he conocido a mucha gente y, aparte, me he divertido para e inspirado para conformar el equipo representativo de pádel», comentó Manuel Velasco Velasco, estudiante de tercer semestre de la Licenciatura en Médico Cirujano y uno de los finalistas en la rama varonil.

Próximos pasos

Ante la alta demanda y la excelente respuesta, los organizadores ya planean una segunda edición con miras a expandir la competencia a otros institutos de la UACJ.

«Los mejores jugadoras y jugadores van a ser recomendados para que integren el equipo representativo de pádel, que próximamente se integrará para las futuras competencias estatales, regionales y nacionales.

Aquí, en el ICB, tenemos varios torneos, destaca. También, el de fútbol porque es el que con el que iniciamos el semestre y, precisamente, en estos días estamos en semifinales y también organizamos el de básquetbol 3×3, así como el tenis de mesa», afirmó Rafael Salcido Ibarbol, coordinador del evento, así como de Deportes del ICB.