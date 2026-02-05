Chihuahua, Chih – En un hecho que refrenda el compromiso con la superación académica de las y los trabajadores de la educación, la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) formalizó un convenio de colaboración con la Escuela Normal Superior José E. Medrano R., cuyo objetivo central es impulsar la profesionalización docente mediante beneficios directos para las y los agremiados al sindicato.

Durante el acto protocolario el Prof. Eduardo Antonio Zendejas Amparán, Secretario General de la Sección 8 del SNTE, destacó que la formación y profesionalización del gremio magisterial es un eje central de la agenda sindical y que forma parte de un conjunto de recientes acciones que se han venido desarrollando en materia académica.

Así mismo, agradeció a las autoridades educativas que en conjunto con la organización sindical generaron las condiciones para el fortalecimiento académico, de igual forma, subrayó que el éxito de todo modelo educativo va de la mano con espacios y procesos de actualización, capacitación y profesionalización.

El convenio contempla un 20% de descuento en estudios de licenciatura para las y los agremiados a la Sección 8 del SNTE e hijos de los mismos.

Asimismo, en la Maestría en Educación para el Desarrollo Profesional Docente se acordaron apoyos económicos progresivos: 25% de descuento en la inscripción del primer semestre, 20% en el segundo, 15% en el tercero y 10% en el cuarto semestre.

Adicionalmente, se estableció un 15% de descuento en el proceso de titulación de dicha maestría para las y los agremiados que acrediten un promedio mínimo de 9.0, fortaleciendo así los incentivos para concluir exitosamente su formación de posgrado.

Por parte de las autoridades educativas el acuerdo fue suscrito por el Lic. Mariano Leyva González, Director General de la Escuela Normal Superior José E. Medrano R., y contó con la participación del Lic. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, Secretario de Educación y Deporte, quien fungió como testigo de honor y quien además resaltó la estrecha coordinación y vinculación que se ha venido consolidando con la organización sindical para realizar gestiones en favor del personal docente y administrativo.