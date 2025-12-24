Con el fin de promover la historia de esta frontera, se pondrá en marcha el proyecto Camino Real Tierra Adentro por Ciudad Juárez, con el cual se instalará una señalética con QR a través del cual se mostrarán los sitios históricos de la localidad.



El regidor coordinador de la Comisión de Nomenclatura y Patrimonio Cultural, José Mauricio Padilla, dio a conocer en conferencia de prensa, que el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuellar, otorgó una aportación para que este proyecto se pudiera llevar a cabo.



Tomás Cuevas, catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), informó que este proyecto nació desde el 2023, pero se está viendo concretado este año 2025.



Explicó que se comenzará con la colocación de códigos QR con información histórica en diferentes puntos emblemáticos como parte del proyecto Tierra Adentro.



Indicó que los sitios donde se pretende colocar esta señalética son la Misión de San José, situada en Camino Viejo a San José; placa de 1959 sobre el Camino Real Tierra Adentro, en calles Anáhuac y Niños Héroes; Misión de Guadalupe de los Indios Mansos en el Paso del Río del Norte (1649); Presidio de la Villa Paso del Norte (antigua presidencia municipal-Centro Municipal de las Artes); Plaza del Batallón de los Supremos Poderes; Ugarte y Mariscal (La Fiesta);



El proyecto contempla también el código QR en la calle Ugarte y Melchor Ocampo (Arena Kalaca-lucha libre); Placa de Camino Real Fray García de San Francisco y Casa de Adobe, en el cruce de tres estados dos naciones a Mesilla, Νuevo México.



Cuevas dijo que se contempla iniciar con la instalación de los señalamientos entre los meses de enero y febrero.



“En estos espacios se instalará señalética con códigos QR para que tanto habitantes como visitantes puedan consultar datos históricos y conocer la relevancia que estos lugares han tenido para la ciudad”, agregó.



Dijo que con esto se pretende entender que es lo que representan estos lugares para Ciudad Juárez, y conocer ese trazo por la ciudad.