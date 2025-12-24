Con el fin de proporcionar atención a las familias que se encuentran en espera de un regalo de Santa Bombero al exterior del Parque DIF, la Villa Navidad a lo Mexa permanecerá cerrada este martes 23 y miércoles 24 de diciembre.



Lucia Chavira Acosta, directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio (DIF), informó que se suspenderán temporalmente las actividades de la villa, ya que algunas familias han decidido quedarse al exterior del parque, con el fin de llevarse un obsequio en las primeras horas de mañana día 24.



Destacó que el cierre además permite que los bomberos puedan organizarse para el acomodo de regalos y resguardo de quienes esperan por Santa Bombero.



La funcionaria dio a conocer que el 25 de diciembre se reanudan las actividades en el parque en un horario de 5:00 de la tarde a las 10:00 de la noche y volverán a suspenderse únicamente el 31 de diciembre por los festejos de Año Nuevo.



Invitó a las familias a divertirse y disfrutar de la Villa Navidad a lo Mexa, la cual cuenta con todas las actividades de una tradicional posada mexicana, pista de hielo y otras atracciones para chicos y grandes; permanecerá abierta hasta el 6 de enero de 2026.