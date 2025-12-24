Fuerzas federales detuvieron a Mario Alfredo Lindoro Navidad, “El 7”, cuñado y presunto operador financiero de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, “El Chapito”, y a Mario Lindoro Elenes, El Niño, suegro y también presunto operador financiero del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó en un comunicado del operativo llevado a cabo en Jalisco para la detención de los presuntos líderes criminales, en el que participaron elementos de Defensa, Marina, FGR, GN y SSPC.

Efectivos federales “desarrollaron líneas de investigación, con lo que identificaron dos domicilios en el municipio de Zapopan, donde se resguardaban personas vinculadas a un grupo delictivo”, refiere el comunicado.

Con esto, añadió, se recopilaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control quien otorgó las órdenes para intervenir los inmuebles.

“Fue así que se desplegó un operativo interinstitucional y se ejecutaron las órdenes de cateo en domicilios en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, donde se detuvo a dos hombres de 44 y 69 años de edad, ambos operadores financieros de un grupo delictivo.

“En los domicilios se aseguraron cuatro armas de fuego, dosis de droga, tres vehículos de alta gama, teléfonos celulares y equipos electrónicos”, detalló la SSPC.

En tanto, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en Mazatlán a Carlos Gabriel Reynoso García, “El Pollo”, presunto líder de la célula “Los Jordán” vinculadaa Los Chapitos. En el operativo también fue capturado Jesús Arturo Dávalos.

Los agentes “ubicaron en Mazatlán a un sujeto líder de una célula criminal con presencia en la región y con tres órdenes de aprehensión vigentes, por lo que realizaron un despliegue operativo y en la colonia Los Caracoles lo identificaron cuando viajaba a bordo de un vehículo en compañía de otra persona”.

Los efectivos, añadió el comunicado, “le marcaron el alto y al efectuarles una revisión de seguridad les hallaron dos armas de fuego, 51 cartuchos útiles, una bolsa con marihuana, equipos de radiocomunicación y telefonía, por lo que, los hombres de 37 y 40 años, fueron detenidos”.

