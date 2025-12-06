A veces hacer un favor puede ser contraproducente para las personas que hacen la caridad. Tal es el caso de una familia que, conmovida por que los deudos de un hombre no tenían dónde velarlo, prestó su casa.

Sin embargo, con lo que no contaron los buenos samaritanos de esta historia, desarrollada en San Juan de Luguriel en Lima, Perú, es que los deudos del hombre, identificado como Alex Jaramillo de 57 años de edad y quien murió de tuberculosis, lo dejaron abandonado a su suerte.

“El día que lo trajeron al señor, estuvieron un rato, se tomaron fotos, luego desaparecieron. Ayer vinieron un rato porque supuestamente lo iban a enterrar. Vino la funeraria, dijo que le habían cancelado, se llevaron la capilla ardiente y lo dejaron al señor.

“Luego vino la otra familia, de parte del hijo, dijeron que iban a buscar el nicho y nunca se aparecieron y Alex tiene en la casa de Evelyn cinco días y la familia se ha mandado mudar, desaparecer. Qué inhumanidad”, explicó una de las afectadas.

Las cosas se complican aún más para la familia que recibió al señor Jaramillo, debido a que pasan los días y el cuerpo debe ser inhumado, pero no cuentan con los papeles necesarios para hacerlo.

“Su propia familia lo dejó abandonado en una casa ajena y lo peor de todo es que no han firmado los documentos para que le puedan dar cristiana sepultura, para que lo puedan enterrar”, detalló.

ElHeraldodeMéxico