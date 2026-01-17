Durante enero se registrarán dos lluvias de estrellas de gran relevancia, las cuales coincidirán con distintas fases de la Luna, lo que hará que estos eventos astronómicos sean aún más especiales para quienes disfrutan observar el cielo nocturno.

Para que no te los pierdas, te compartimos la fecha y la hora exacta en la que se espera el punto máximo del fenómeno, así como todos los detalles necesarios para apreciar este espectáculo natural en su mejor momento.

La segunda lluvia de meteoros se denomina Gamma Ursae Minóridas, una corriente considerada débil dentro de astronomía, incorporada a la vigilancia oficial por la Organización Internacional de Meteoros en 2017.

Se caracteriza por tener su radiante en la constelación de la Osa Menor, localizado cerca de las estrellas Pherkad y Kochab, lo que facilita su identificación en el cielo nocturno.

De acuerdo con la Sociedad Americana de Meteoritos, este fenómeno está clasificado como una lluvia de meteoros de Clase IV, considerada débil, ya que su tasa máxima es de dos o tres meteoros por hora, dificultando su observación para personas sin experiencia.

Aun así, se distingue por ser una lluvia de velocidad media, pues los meteoros ingresan a la atmósfera terrestre a aproximadamente 31 kilómetros por segundo, generando destellos breves pero constantes.

Las condiciones de observación serán ideales, pues la lluvia de meteoros coincidirá con la luna nueva, cuando la cara iluminada del satélite no es visible desde la Tierra, generando un cielo completamente oscuro que facilita captar destellos incluso muy tenues.

La iluminación lunar será del 0%, aumentando las probabilidades de observación. Además, resulta poco común que dos fenómenos astronómicos coincidan el mismo día, lo que convierte este evento en una experiencia única para aficionados y observadores del cielo.

Para quienes no desean perderse este fenómeno, basta con estar atentos al calendario astronómico. La SAM indica que la actividad ocurre del 10 al 22 de enero, aunque puede extenderse hasta el 25. Sin embargo, el momento de su pico máximo no llegará sino hasta el sábado 18 de enero.

Esta lluvia será visible desde el Hemisferio Norte gracias a su radiante en la Osa Menor, por lo que podrá apreciarse desde México. El mejor momento de observación se espera que sea después de la medianoche, especialmente cerca de las 5:00 am, hora central, cuando el cielo presenta su oscuridad máxima.