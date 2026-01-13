Las Vegas siempre ha sido un lugar de espectáculo, y ahora cuenta con un robot conserje. En el Otonomous Hotel, anunciado como el primer hotel del mundo con inteligencia artificial, los huéspedes no son recibidos por una persona detrás de un mostrador, sino por Oto, un robot humanoide parlanchín con el título de Chief Vibes Officer.

Oto charla con los huéspedes en el vestíbulo, se ocupa de la limpieza, les da consejos sobre restaurantes e incluso les aconseja sobre relaciones. “Le llamamos conserje, pero queremos que sea mucho más que un conserje”, dice Philippe Ziade, fundador y director general de Otonomous Hotel. “Queremos que sea su mejor amigo, que lo entienda todo sobre usted”.

Inaugurado el año pasado, el hotel de Las Vegas se diseñó en torno a la inteligencia artificial. El check-in es totalmente digital, con los huéspedes cargando su identificación a través de su teléfono y accediendo a sus habitaciones mediante códigos QR a través de la app del hotel.

Ziade dice que Oto es fundamental para esa experiencia personalizada, y que se ha creado deliberadamente para que parezca más humano que los asistentes de voz habituales. “No es como Alexa ni como Siri. Tiene personalidad, tiene opinión”, explica Ziade. “Puedes decirle que has roto con tu novia. Te hará sentir mucho mejor”.

Según Ziade, Oto conoce más de 50 idiomas y habla con un educado acento inglés. El robot fue creado por la empresa californiana IntBot, que desarrolla robots humanoides para hoteles, aeropuertos y complejos turísticos.

“Así que, básicamente, Oto sabe cualquier cosa, desde las reservas, pasando por el servicio de limpieza, hasta cómo te tomas la ensalada, cómo te tomas el café o qué problemas tienes en tu vida”, explicó Ziade. “Lo es todo, en tiempo real, para todo el mundo”. Aunque Oto siga confinado en el vestíbulo, ofrece un atisbo de un futuro potencial en el que los hoteles funcionen tanto con IA como con interacción humana.

Euronews