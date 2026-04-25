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Promueve la SSPM en los estudiantes prevención de la violencia en el noviazgo

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En el marco de la conmemoración del “Día Naranja”, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal organizó un taller participativo en el Distrito Riberas, dirigido a estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chihuahua (CECyTECH), plantel 7 de San Isidro.

La actividad fue impartida por personal de la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género (DEVIFG), con la participación de asesores jurídicos y trabajadores sociales, quienes abordaron el tema de la violencia en el noviazgo, explicando sus causas, tipos y señales de alerta.

Durante la jornada, en la que participaron más de 50 alumnas y alumnos, se proporcionaron herramientas para identificar conductas de riesgo y prevenir situaciones de violencia, promoviendo relaciones sanas basadas en el respeto y la igualdad.

Así mismo, se destacó la importancia de generar conciencia entre las y los jóvenes, fomentando la denuncia oportuna y el acceso a apoyo institucional en caso de ser víctimas.

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La Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso de continuar impulsando acciones de prevención y concientización, contribuyendo a erradicar la violencia contra mujeres y niñas, así como a fortalecer entornos seguros para la comunidad.

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