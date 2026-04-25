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Recibe Harfuch a Julián Lebarón; “confío en su palabra y en que se traduzca en acciones concretas”

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El secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió con el activista Julián Lebarón, con el fin de abordar las amenazas contra él y su familia, y la situación de seguridad de otras víctimas en Chihuahua.

A través de su cuenta de X, agradeció a dicho funcionario público. “Quiero agradecer la atención y disposición. Fue una conversación abierta, con respeto y seriedad que el tema requiere”, expresó.

El activista agregó que quien encabece la administración chihuahuense debe construir una relación de colaboración, coordinación y respeto con la federación.

“En temas como la seguridad no caben las disputas ni los intereses partidistas, porque lo que está en juego es la tranquilidad de las familias”, declaró.

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Al final, dijo que confía en la palabra del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y que lo que se habló “se traduzca en acciones concretas, tanto en mi caso como en el de todas las familias que viven esta realidad todos los días”.

A finales de marzo, el activista denunció amenazas telefónicas en contra suya y de sus familiares. En un mensaje de WhatsApp, se le pide bajarse de la candidatura a la gubernatura de Chihuahua o lo matarian.

Con relación a su familia, piden irse de las poblaciones de El Alamillo y Gómez Farías en un plazo de 24 horas. “Si no te vamos a matar, ni tus guardaespaldas de la Guardia Nacional te van a salvar. (…). Si le dices a alguien del mensaje nos vamos a ir contra tus hijos”.

Debido a lo anterior, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua y solicitó la intervención de García Harfuch. Añadió que no abandonaría su aspiración política.

ElUniversal

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