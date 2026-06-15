Gobierno del Estado ampliará actividades de la Fiesta Mundialista

La Fiesta Mundialista 2026 ampliará su agenda de actividades, las cuales tendrán lugar en diferentes espacios públicos en beneficio de las familias chihuahuenses, dio a conocer el Gobierno del Estado.

La permanencia de las pantallas instaladas para la proyección de los partidos de futbol se extenderá a 40 días, además, cada transmisión estará acompañada de concursos y dinámicas para los asistentes, informó Teporaca Romero del Hierro, titular del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física.

El programa ampliado arrancará el 16 de junio con el enfrentamiento entre Argentina y Argelia a las 19:00 horas, previo al cual se llevarán a cabo las “Retitas Mundialistas de Futbol”, que permitirán a niñas, niños y jóvenes participar en encuentros amistosos en la cancha en la Plaza de la Grandeza.

El calendario contempla también la transmisión de otros juegos como Inglaterra contra Croacia el 17 de junio y Estados Unidos contra Australia el 19 del mismo mes.

La Selección Mexicana enfrentará a Corea del Sur el 18 de junio y a Chequia el 24 de junio, ambos partidos programados para iniciar a las 19:00 horas.

Entre otras actividades complementarias destacan el Social Running Mundialista de 3 y 5 kilómetros el 18 de junio, así como una clase de jumping el 19 de junio.

El 20 de junio se realizarán la Rodada Familiar Mundialista y un concierto homenaje a Juan Gabriel, a cargo de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua.

También se contempla un torneo de futbolito por el Día del Padre, un intercambio de estampas mundialistas y concurso de dominadas el 21 de junio.

Además, habrá jornadas de inclusión con grupos vulnerables, actividades con centros de atención a las adicciones, clubes y escuelas de futbol, así como sesiones de entrenamiento funcional, entre otras.