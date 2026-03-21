La comunidad de la UACJ Campus Nuevo Casas Grandes vivió con gran entusiasmo y pasión deportiva la primera edición de las “Convivencias Deportivas Universitarias”, un esfuerzo conjunto entre esta casa de estudios, el Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes (ITSNCG) y la Universidad Tecnológica de Paquimé (UTP).

La celebración se realizó el 18 de marzo en las instalaciones deportivas del ITSNCG, en donde las escuadras representativas en las disciplinas de fútbol, vólibol, béisbol, sóftbol y básquetbol sostuvieron emocionantes encuentros.

De las nueve de la mañana a las nueve de la noche, estudiantes, docentes y personal de las tres instituciones se dieron cita para apoyar a sus equipos y disfrutar de la sana convivencia y las grandes emociones en el terreno de juego que promueve el deporte universitario.

En su visita a algunos de los partidos la maestra Miriam Galaz Piñón, jefa del Campus, extendió una invitación a la comunidad universitaria a siempre sumarse con entusiasmo a este tipo de eventos. “Es un ambiente universitario, un ambiente de amistad deportiva que nos une”.

Hacia el cierre de la jornada la licenciada Desireé Delgado Sujo, jefa de extensión universitaria, extendió un agradecimiento a todas y todos los deportistas de la UACJ y entrenadores que tomaron parte en las convivencias, destacando que tras diferentes etapas que ha tenido el deporte en la historia del Campus, hoy está más vivo que nunca en el panorama del quehacer universitario.

La acción deportiva de la UACJ estuvo presente en las disciplinas de fútbol varonil, voléibol femenil y varonil, sóftbol y béisbol, bajo la guía de los entrenadores Ever Israel Molinar Acosta, Luis Ángel Loera Ramos y Juan Carlos Maffiodo Guzmán, respectivamente.

El cierre oficial del evento se realizó en el gimnasio de la sede, con la entrega de reconocimientos de participación a cada una de las casas de estudios.

En este trabajo colaborativo por la educación integral de la región noroeste se preparan más eventos deportivos y culturales.