viernes, marzo 20, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Realizan en la UACJ campus NCG primera edición de las “Convivencias Deportivas Universitarias”
PortadaTendencia

Realizan en la UACJ campus NCG primera edición de las “Convivencias Deportivas Universitarias”

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La comunidad de la UACJ Campus Nuevo Casas Grandes vivió con gran entusiasmo y pasión deportiva la primera edición de las “Convivencias Deportivas Universitarias”, un esfuerzo conjunto entre esta casa de estudios, el Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes (ITSNCG) y la Universidad Tecnológica de Paquimé (UTP).

La celebración se realizó el 18 de marzo en las instalaciones deportivas del ITSNCG, en donde las escuadras representativas en las disciplinas de fútbol, vólibol, béisbol, sóftbol y básquetbol sostuvieron emocionantes encuentros.

De las nueve de la mañana a las nueve de la noche, estudiantes, docentes y personal de las tres instituciones se dieron cita para apoyar a sus equipos y disfrutar de la sana convivencia y las grandes emociones en el terreno de juego que promueve el deporte universitario.

En su visita a algunos de los partidos la maestra Miriam Galaz Piñón, jefa del Campus, extendió una invitación a la comunidad universitaria a siempre sumarse con entusiasmo a este tipo de eventos. “Es un ambiente universitario, un ambiente de amistad deportiva que nos une”.

banner

Hacia el cierre de la jornada la licenciada Desireé Delgado Sujo, jefa de extensión universitaria, extendió un agradecimiento a todas y todos los deportistas de la UACJ y entrenadores que tomaron parte en las convivencias, destacando que tras diferentes etapas que ha tenido el deporte en la historia del Campus, hoy está más vivo que nunca en el panorama del quehacer universitario.

La acción deportiva de la UACJ estuvo presente en las disciplinas de fútbol varonil, voléibol femenil y varonil, sóftbol y béisbol, bajo la guía de los entrenadores Ever Israel Molinar Acosta, Luis Ángel Loera Ramos y Juan Carlos Maffiodo Guzmán, respectivamente.

El cierre oficial del evento se realizó en el gimnasio de la sede, con la entrega de reconocimientos de participación a cada una de las casas de estudios.

En este trabajo colaborativo por la educación integral de la región noroeste se preparan más eventos deportivos y culturales.

You Might Also Like

You may also like

Encuentra hombre colmillo de mamut mientras excavaba en un terreno en Acámbaro

Emiten recomendaciones para evitar ser víctima de algún delito durante las vacaciones

Reunió Estado a más de 150 OSC en Segundo Foro “JASP 2025-2027...

Localizan en el Paso, Texas, a madre e hijo reportados como ausentes...

Aprueba por unanimidad la estructura sindical los informes del XIV Pleno Seccional...

Denuncia Xóchitl Contreras a Cruz Pérez Cuéllar por violencia política de género...