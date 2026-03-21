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Localizan en el Paso, Texas, a madre e hijo reportados como ausentes en Ciudad Juárez

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La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, localizó sanos y salvos a Bethsy Kassandra G., de 32 años de edad y a su menor hijo de iniciales A. L. M., de dos años de edad, quienes contaban con reporte de desaparición y/o ausencia, interpuesto el 16 de marzo de 2026, en Ciudad Juárez.

Gracias al trabajo de investigación ininterrumpido a cargo de agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Unidad Especializada para la Búsqueda y Localización de Personas Ausentes, con la colaboración de las autoridades norteamericanas, se logró dar con el paradero de madre e hijo en la vecina ciudad de El Paso, Texas.

En su declaración, refirió que su ausencia fue voluntaria y descartó que hayan sido víctima de algún delito.

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