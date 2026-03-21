El Gobierno del Estado, a través de la Junta de Asistencia Social Privada (JASP), efectuó el Segundo Foro del Programa “JASP 2025-2027 Maximizando Impactos” en Ciudad Juárez, con la asistencia de más de 150 organizaciones de la sociedad civil (OSC), enfocadas en diversos sectores.

Carlos Ortiz Villegas, representante de la oficina de Gubernatura en Ciudad Juárez, reconoció el alcance de este foro para fortalecer las capacidades y habilidades de las OSCs, lo que permitirá consolidar su presencia en la comunidad y ampliar su impacto en beneficio de la ciudadanía.

Recordó que este espacio funge como una plataforma para que dichos organismos compartan sus experiencias, opiniones y conocimientos, y generar un intercambio que enriquece su labor social.

Amparo González, directora general de la JASP, detalló que se contó con la participación de los cuatro sectores de la junta, el gubernamental, social, empresarial y las propias OSCs, a fin de mejorar la vinculación interinstitucional y generar alianzas estratégicas y potenciar su alcance.

El programa de actividades del foro constó de un panel intersectorial, mesas de trabajo en diversas temáticas, un taller de fortalecimiento de las organizaciones, y la presentación de conclusiones de los distintos ámbitos como albergues, alimentación, desarrollo social, educación, salud y deporte.

Asistieron asociaciones civiles de diversas regiones del estado, entre ellas Ciudad Juárez, Chihuahua, Camargo, Cuauhtémoc, Delicias, Aldama y Casas Grandes.

Se anunció que el siguiente foro se realizará en agosto en Chihuahua, otro en octubre en Bocoyna, mientras que el quinto y último foro se celebrará durante el primer trimestre de 2027 en Cuauhtémoc, para dar cierre al ciclo de fortalecimiento, evaluación y consolidación de resultados del programa.