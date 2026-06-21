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Realizan jornada dominical de mantenimiento en el Monumento a Benito Juárez

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Cuadrillas de la Dirección de Limpia llevaron a cabo labores de mantenimiento en el Monumento a Benito Juárez.

El titular de la dependencia, Gibran Solís, informó que estas acciones forman parte del programa permanente de limpieza que se realiza en distintos puntos de la ciudad, incluyendo calles, avenidas y sitios de gran afluencia ciudadana.

Destacó que la dependencia cuenta con cuadrillas asignadas de manera permanente en espacios como el Parque Borunda y la Zona Centro, mientras que el Monumento a Benito Juárez forma parte de los sitios prioritarios debido al número de visitantes que recibe diariamente, sobre todo los domingos.

Durante la jornada, los trabajadores realizaron labores de barrido general, corte de hierba, retiro de basura y limpieza de áreas verdes, con el propósito de brindar a los juarenses espacios dignos y seguros para la convivencia familiar.

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El director de Limpia reiteró que continuarán con estas acciones de mantenimiento en diferentes sectores de Juárez para preservar la imagen urbana y fomentar el cuidado de los espacios públicos.

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