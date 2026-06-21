La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje de felicitación a los padres con motivo del Día del Padre, en el que reconoció el trabajo, el esfuerzo y el compromiso de quienes participan activamente en la vida familiar.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la mandataria expresó…

“¡Muchas felicidades a todos los papás en su día! Hoy reconocemos a quienes, con amor, trabajo y esfuerzo, entregan lo mejor de sí para sus familias y contribuyen cada día a construir un mejor México”.

La titular del Ejecutivo deseó además que la celebración transcurriera con “alegría, abrazos y mucho cariño”, y concluyó su mensaje con una felicitación directa a los padres del país.

Tradicionalmente, la figura paterna estuvo asociada a la autoridad, la protección económica y la toma de decisiones dentro del hogar. Sin embargo, los cambios sociales, culturales y laborales de las últimas décadas han transformado ese modelo.

Actualmente, la paternidad se entiende cada vez más como una responsabilidad compartida que incluye la crianza, el cuidado cotidiano, el acompañamiento emocional y la participación activa en el desarrollo de los hijos.

Especialistas en estudios de familia y desarrollo social coinciden en que la presencia de los padres en la vida diaria de niñas, niños y adolescentes contribuye a fortalecer los vínculos afectivos y favorece el bienestar emocional.

La paternidad se refiere a la condición de ser padre, aunque su significado trasciende la relación biológica. La adopción, las familias reconstituidas y otros modelos familiares han ampliado la manera de entender el papel paterno.

La función del padre ya no se limita únicamente al sustento económico. Hoy incorpora aspectos emocionales, educativos y de acompañamiento, lo que ha dado lugar a nuevas formas de ejercer la responsabilidad familiar.

Diversos estudios sobre dinámicas familiares señalan que las generaciones más jóvenes de padres muestran una mayor implicación en el cuidado de los hijos y una participación más activa en las tareas del hogar.

Esta transformación también ha sido impulsada por el incremento de la participación femenina en el mercado laboral, la disminución de las tasas de fertilidad y el cambio de los modelos tradicionales de familia.