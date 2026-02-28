– Toma protesta Humberto Cruz como presidente del Capítulo Oaxaca del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores

“Pensar no tiene límites, pero la libertad de expresión no es un derecho absoluto, requiere un amplio ejercicio de razonamiento, de responsabilidad y certeza”, expresó Humberto Cruz Matías al tomar protesta como presidente del Comité Directivo del Capítulo Oaxaca del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores.

Ante comunicadores del estado de Oaxaca y varios estados de la República, Humberto Cruz refrendó su compromiso de procurar la capacitación continua, la organización y la unidad entre quienes hacemos periodismo para responder mejor a nuestras audiencias o lectores.

Por su parte, Rafael Cano Franco, presidente nacional del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, al tomar protesta de la nueva mesa directiva invitó a trabajar bajo tres ejes: la libertad, la verdad y la responsabilidad, y con ello “aspirar a que nuestros colegas podamos generar un ambiente más digno de trabajo y que realmente el trabajo de los periodistas se conviertan en un motor de cambio”.

“Los periodistas estamos obligados a la búsqueda de la verdad, y necesitamos libertad; no podemos encontrar la verdad en un régimen totalitario, donde se abusa del poder y se aplican leyes en contra nuestros derechos”, agregó Rafael Cano.

Luis Ramírez Hernández, al entregar la estafeta del Capítulo Oaxaca, agradeció a quienes lo acompañaron en su gestión, al señalar que “han sido tres años de trabajo intenso, de desafíos constantes, pero sobre todo de aprendizaje, unidad y esperanza”.

“Uno de los ejes que dan vida a nuestro Foro es la profesionalización. Y hoy puedo decir, con legítimo orgullo, que logramos dejar un antecedente histórico para el gremio en Oaxaca, con el invaluable apoyo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y de la Universidad Autónoma de Chihuahua, hicimos realidad la Licenciatura en Periodismo en modalidad a distancia”, compartió el presidente saliente del capítulo Oaxaca.

Luis Ramírez convocó a los periodistas asistentes a la unidad, “Hoy más que nunca necesitamos cerrar filas. Convoco a las y los dirigentes de las diversas organizaciones periodísticas a construir un solo frente ante las agresiones, amenazas y presiones que enfrenta nuestro gremio”.

“La labor de las y los periodistas, se ha convertido una de las labores de mas alto riesgo, y el mecanismo de Protección de Periodista y Defensores de los Derechos Humanos muestran que Oaxaca ocupa el segundo lugar de personas incorporadas al mecanismo de protección, un número que debería avergonzarnos”, señaló Elizabeth Lara Rodríguez, Titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y reconoció que con elejercicio del periodismo se genera conocimiento de lo que sucede en su entorno, y con su actividad fortalece el derecho al acceso a la información.

En el evento se entregaron reconocimientos a los periodistas:

Pedro Pablo Parola Robledo quien tiene 15 años de trayectoria en medios de comunicación de la ciudad de Oaxaca v la región del Istmo de Tehuantepec, donde desarrolla una labor constante en la cobertura informativa cotidiana.

Maira Elizabeth Ricárdez quien a lo largo de su carrera de más de dos décadas se ha consolidado en la cobertura diaria de temas políticos y sociales, para desarrollar un estilo basado en la claridad, la verificación de datos y la cercanía con la audiencia, y su compromiso con la función social del periodismo, al entender a los

medios de comunicación como un vínculo esencial entre la ciudadanía y

la vida pública.

Noel Alvarado, comunicólogo con una amplia trayectoria en la cobertura de acontecimientos más relevantes de laagenda nacional. A lo largo de su carrera ha recorrido el país para documentar acontecimientos de alto impacto social, político y de seguridad.

Connie Baigorria, por su visión del oficio parte del periodismo como ejercicio de resistencia y contrapeso democrático. Concibe la labor informativa como un servicio

público esencial, capaz de adaptarse a nuevos formatos y tecnologías, manteniendo firme su propósito: informar con rigor, independencia y responsabilidad social.

Juan Carlos Zavala, quien de manera paralela a su labor informativa, incursionó en la creación literaria y escénica.Su trayectoria combina rigor periodístico, formación constante y una vocación creativa que amplía los márgenes de la palabra escrita.

En la toma de protesta estuvieron presentes delegaciones de periodistas de la Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Yucatán.