La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), informa que, durante enero a octubre de 2026, atendió 29 mil 429 reportes relacionados con el servicio de agua potable, como parte de las acciones permanentes para garantizar el buen funcionamiento de la red y brindar atención a las necesidades de la ciudadanía.

El ingeniero Daniel Alvarado, jefe del departamento de Agua Potable de la JMAS, detalló que, durante estos diez meses se atendieron reportes por falta del servicio, por fuga en toma, por fuga en red, fuga de medidor, escurrimientos, tomas tapadas y reportes falsos.

Asimismo, se atendieron reportes relacionados con reconexiones, instalación de tomas, obstrucciones, desfogues, mantenimiento de válvulas, entre otros servicios.

Destacó que, el departamento cuenta con personal operativo y maquinaria especializada para atender las distintas situaciones, desde la reparación de fugas domiciliarias hasta trabajos que requieren equipo especial para intervenir la infraestructura de agua potable.

Por otra parte, ante la llegada de las bajas temperaturas, la JMAS puso en marcha la campaña “Aguas con las fugas”, mediante la cual comparte recomendaciones para proteger las instalaciones hidráulicas y prevenir fugas ocasionadas por las heladas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Proteger las tuberías expuestas con materiales aislantes, como espuma o periódico.

Dejar gotear ligeramente una llave durante las noches de frío intenso, colocando un recipiente para aprovechar el agua

Reparar oportunamente cualquier fuga dentro del domicilio.

Con estas acciones, la JMAS busca que las familias estén preparadas ante las bajas temperaturas y evitar daños en sus tuberías.

La JMAS mantiene su compromiso de atender los reportes de la ciudadanía y trabajar de manera permanente en distintos sectores de la ciudad, con personal y equipo operativo para conservar en buenas condiciones la red de agua potable.