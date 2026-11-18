El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, anunció la tercera jornada gratuita de vasectomías sin bisturí 2026, que se llevará a cabo del 24 al 29 de noviembre en Ciudad Juárez, con el objetivo de promover la planificación familiar responsable y facilitar el acceso de los hombres a un método anticonceptivo permanente.

La jornada tendrá como sede el Centro de Salud Águilas de Zaragoza, ubicado en la calle Tezozómoc y Puerto, sin número. La atención se brindará en horario matutino, de 7:00 a 13:00 horas, y vespertino, de 14:00 a 20:00 horas; mientras que los fines de semana el servicio estará disponible de 8:00 a 18:00 horas.

Alma Villa, responsable de Planificación Familiar y Anticoncepción del Distrito de Salud 2 Juárez, informó que la invitación está dirigida a hombres que se sienten satisfechos con su paternidad, así como a quienes han tomado la decisión informada de no tener hijos o hijas.

El servicio está disponible para cualquier persona interesada en realizarse este procedimiento de manera gratuita, sin importar su derechohabiencia o situación migratoria.

El procedimiento tiene una duración aproximada de 15 minutos, es prácticamente indoloro y permite una recuperación rápida, ya que se realiza de manera ambulatoria.

Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (656) 629 33 00, en las extensiones 54601 y 54020, donde podrán recibir información sobre los horarios disponibles y los requisitos para acceder al procedimiento.