La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que del martes 17 al jueves 19 de noviembre se esperan vientos fuertes, lluvias aisladas y temperaturas frías por las mañanas en distintas regiones del estado, con ambiente muy frío en la zona serrana.

Para esta tarde se pronostican vientos de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas superiores a 45 km/h en Ahumada, Guadalupe, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Madera, Buenaventura, Namiquipa, Guerrero, Bocoyna, López y Jiménez.

En Juárez, Nuevo Casas Grandes, Ocampo, Guachochi, Cuauhtémoc, Saucillo, Parral, Allende y Camargo podrían superar los 35 km/h.

También se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 2 milímetros (mm) en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero y Janos, acompañadas de posible actividad eléctrica y caída de granizo.

Las temperaturas máximas serán de 23 grados centígrados (°C) en Chihuahua y Delicias, 21°C en Juárez, Ojinaga, Parral y Jiménez, 22°C en Camargo y 30°C en Chínipas.

Para el miércoles 18 se prevé cielo despejado a parcialmente nublado, con vientos de 5 a 15 km/h y lluvias aisladas de 0.1 a 2 mm en Janos, que podrían acompañarse de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Para el jueves 19 continuarán las mañanas frías y las tardes templadas a cálidas, con vientos de 5 a 15 km/h y rachas superiores a 35 km/h en Ahumada, Matachí, Guerrero, Parral, Matamoros, Allende, Coronado y Jiménez.

Además, se pronostican lluvias aisladas de 0.1 a 2 mm en López, Coronado y Jiménez, con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo.

Ante estas condiciones, la CEPC recomienda abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, asegurar objetos que puedan desprenderse por el viento y conducir con precaución ante la posible presencia de lluvias y granizo.

También exhorta a evitar resguardarse debajo de árboles o estructuras durante tormentas eléctricas y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.