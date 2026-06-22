La mayoría conformada por PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Partido Verde rechazó la reserva presentada por la diputada de morena, Elizabeth Guzmán Argueta, que buscaba incorporar a la Constitución de Chihuahua la prohibición de la reelección inmediata de integrantes de los ayuntamientos.

La propuesta tenía un objetivo sencillo: que alcaldes, síndicos y regidores concluyan su encargo y permitan que la ciudadanía tenga la posibilidad de elegir nuevos perfiles para representar a sus comunidades, sin que quienes ya ocupan el cargo compitan de manera inmediata con las ventajas que les da estar en funciones.

Durante la discusión, la legisladora señaló que la democracia se fortalece cuando existe renovación de liderazgos y cuando el acceso a los cargos públicos no queda concentrado en los mismos grupos políticos. “La política debe abrir puertas, no cerrarlas. Cuando los mismos cargos se quedan en las mismas manos durante más tiempo, se reducen las oportunidades para que nuevas voces y nuevos liderazgos participen en las decisiones públicas”, sostuvo.

La reserva de morena buscaba armonizar la legislación estatal con el nuevo modelo nacional impulsado para terminar con la reelección inmediata en distintos cargos de representación popular.

Para Elizabeth Guzmán, la discusión de fondo es quién debe tener más oportunidades dentro de la vida pública: quienes ya ocupan el poder o quienes buscan participar por primera vez.

La diputada afirmó que miles de ciudadanos participan todos los días en la solución de problemas de sus colonias, barrios y comunidades, pero frecuentemente encuentran cerrados los espacios de representación porque los cargos continúan siendo ocupados por quienes ya cuentan con una posición política privilegiada. “Las instituciones democráticas deben facilitar la participación ciudadana, no favorecer la permanencia de quienes ya tienen acceso al poder”, expresó.

Pese a estos argumentos, la reserva fue rechazada por la mayoría legislativa integrada por PAN, PRI, MC y PVEM. Desde morena se advirtió que la decisión representa una oportunidad perdida para avanzar hacia una democracia con mayor renovación política, más competencia electoral y una representación pública más cercana a la ciudadanía.

Elizabeth Guzmán reiteró que la demanda de la población es clara: gobiernos más abiertos, más cercanos y con mayores oportunidades para que nuevos liderazgos participen en la toma de decisiones. “La democracia no se fortalece cuando se protege a quienes ya están en el cargo. Se fortalece cuando se garantiza que más ciudadanas y ciudadanos puedan participar en igualdad de condiciones”, concluyó.