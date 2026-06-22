La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informa que el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, concluyó exitosamente su jornada de recolección de armas, como parte de una estrategia encaminada a retirar estos artefactos de los hogares, prevenir accidentes y fortalecer la cultura de la paz mediante la participación voluntaria de la ciudadanía.

Esta última jornada se llevó a cabo del 15 al 19 de junio, en donde durante esta etapa final se logró el canje de 44 armas largas, 37 armas cortas, 5 mil 747 cartuchos útiles y 45 cargadores, evitando que este armamento permaneciera en circulación o pudiera ser utilizado en hechos delictivos.

Así mismo, como parte de las acciones preventivas dirigidas a la niñez, fueron intercambiados 116 juguetes bélicos por juguetes didácticos, promoviendo valores de sana convivencia y una cultura de paz desde la infancia.

Como resultado de esta jornada, se entregó un monto acumulado de 3 millones 330 mil 572 pesos a las personas que participaron de manera voluntaria en el programa de entrega.