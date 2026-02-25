La asociación civil Acción de Jóvenes por la Familia A.C. llevó a cabo una serie de talleres enfocados en la prevención de la violencia como parte del proyecto “Acción y Prevención Contra la Violencia”, beneficiando a estudiantes de nivel secundaria.

@juareznoticias.com Imparten talleres de prevención de adicciones en secundaria ♬ Inspirational – neozilla

Entre las actividades se realizó el Taller de Prevención de Adicciones, dirigido a jóvenes de entre 12 y 15 años. Durante las sesiones se analizaron las consecuencias físicas, emocionales y sociales del consumo de sustancias, así como la importancia de contar con redes de apoyo como la familia, amistades y comunidad escolar para enfrentar situaciones de riesgo.

De acuerdo con los facilitadores, el alumnado participó en las dinámicas y expresó sentirse con mayor información para rechazar el consumo de sustancias. Algunos estudiantes señalaron que ahora cuentan con herramientas para tomar decisiones ante la presión social.

Uno de los hallazgos expuestos durante el taller fue que varios jóvenes reconocen que el consumo puede estar relacionado con la búsqueda de aceptación social. Ante ello, los organizadores destacaron la necesidad de fortalecer el tejido social y promover alternativas como actividades deportivas, culturales y recreativas.

La asociación señaló que estas acciones forman parte de su estrategia para contribuir a la construcción de entornos escolares seguros y fomentar la prevención entre la comunidad juvenil.