Hace unos momentos se reportó una amenaza anónima de bomba que habría sido dirigida al Applebee’s ubicado en avenida Paseo Triunfo de la República, casi esquina con López Mateos, en Ciudad Juárez.

Según versiones extraoficiales, el anuncio obligó a convocar al cuerpo de Bomberos y autoridades locales, que acudieron a revisar el establecimiento.

Hasta el momento no hay confirmación pública de que se haya hallado artefacto alguno ni si se efectuó evacuación.

Este incidente ocurre en un contexto ya marcado por múltiples alertas similares en la ciudad: en abril de 2024, un bar del centro comercial Río Grande fue evacuado tras otra amenaza de bomba.