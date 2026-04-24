Cada vez más personas duermen en parques y canales

La presencia de personas que habilitan espacios públicos para dormir continúa en aumento en distintos puntos de la ciudad. Parques, canales y estacionamientos se han convertido en sitios donde se observan colchones, cobijas y pertenencias improvisadas, lo que evidencia la falta de vivienda para algunos sectores.

Lectores de juarezNoticias.com han enviado videos y fotografías en los que se aprecia un parque infantil ocupado con un colchón y cobijas, presuntamente utilizados por personas en situación de calle. La escena, señalan, se repite en otras áreas públicas, donde los espacios destinados a la convivencia familiar son usados como refugio temporal.

De acuerdo con reportes ciudadanos, esta situación se ha vuelto más frecuente en los últimos meses. Vecinos comentan que los puntos donde anteriormente no se observaba este tipo de casos ahora muestran señales de permanencia, como acumulación de objetos personales y estructuras improvisadas.

Entre las causas señaladas por ciudadanos destacan la falta de empleo y la dificultad para encontrar viviendas en renta a precios accesibles. Estas condiciones, indican, podrían estar empujando a más personas a utilizar espacios públicos como lugar para pasar la noche.

Habitantes de los sectores afectados consideran que la situación requiere atención, tanto por el uso de áreas recreativas como por las condiciones en las que viven quienes ocupan estos espacios, al tratarse de lugares sin servicios básicos ni resguardo adecuado.