Resguardan Policías Municipales a cinco cachorros abandonados en la vía pública

by Salvador Miranda
En una acción humanitaria, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal adscritos a la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género, resguardaron a cinco cachorros que fueron abandonados en la vía pública.

La intervención se dio luego de que elementos municipales que realizaban recorridos de prevención y vigilancia en el cruce de las calles Olivar de Castillo y Ejido de San Agustín, en la colonia La Cañada, se percataron de una reja de plástico a mediación de calle, la cual se encontraba cubierta con una bolsa plástica color negro.

Situación que llamó su atención, por lo que procedieron a inspeccionar el contenido, percatándose que en el interior se encontraban cinco cachorros abandonados, por lo que los trasladaron a la Dirección de Atención y Bienestar Animal para que revisaran sus condiciones físicas y se les diera el debido cuidado.

Este acto destaca no solo la capacidad operativa de los elementos de la SSPM, sino también su sensibilidad y compromiso con la vida en todas sus formas, valores que refuerzan el vínculo de confianza entre la policía municipal y la comunidad juarense

