Ante las condiciones climatológicas que se han dado en los últimos días, el doctor Adrián Vázquez Gálvez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes (CECATEV) de la UACJ, explicó algunas de las causas que han provocado una mala calidad del aire en Ciudad Juárez.

En las últimas semanas, la población ha observado cambios en la calidad de aire, e incluso poca visibilidad. El pasado 24 de marzo, el especialista comentó que uno de los fenómenos más comentado en redes sociales, conocido como calima, la cual definió como “una palabra que usamos para describir cuando el aire se ve opaco o borroso, y hoy tuvimos un caso muy claro en Ciudad Juárez”.

En esa fecha, explicó, que hubo poca influencia de un sistema de alta presión, lo que generó condiciones de aire muy estable. En su circulación, el componente este del sistema trajó vientos con dirección norte–noreste, lo que provocó el arrastre de polvo, principalmente desde la zona norte de Ciudad Juárez. Este polvo, de tipo calcáreo y, en algunos casos, puede estar asociado incluso a regiones como White Sands, en Nuevo México. Además, las condiciones de sequedad del suelo facilitaron que ese polvo se levantara con mayor facilidad. A ello se suma la carga de contaminantes que genera la ciudad de forma cotidiana.

“El resultado fue una mezcla de partículas naturales y urbanas que elevó las concentraciones a alrededor de 140 microgramos por metro cúbico, aproximadamente el doble de lo que se considera aire limpio según la Secretaría de Salud. Esto también se reflejó en la visibilidad, que por momentos bajó hasta cerca de 4 kilómetros, lo cual ya se considera pobre”, destacó el coordinador del CECATEV.

“Eso es justamente lo que percibimos como calima: un aire cargado de partículas que afecta tanto la visibilidad como la calidad del aire que respiramos”, destacó el académico. Sin embargo, mencionó que no hay que definir este acontecimiento (calima) como el principal causante de la mala calidad del aire en las últimas semanas. La cercanía de Ciudad Juarez, Chihuahua con El Paso, Texas ha dado lugar a afectaciones ambientales, pues la vecina ciudad ha figurado entre las zonas más contaminadas de Estados Unidos durante el 2025. “Podemos decir que somos parte de la misma cuenca atmosférica. La calidad del aire no distingue las fronteras”.

De acuerdo con el último informe de la empresa suiza IQAir, que se encarga de evaluar los niveles de contaminación en el mundo, advirtió que El Paso fue “la gran ciudad estadounidense más contaminada” en Estados Unidos durante el 2025. El análisis detectó que los incendios y algunas tormentas de arena, influyeron en los niveles de contaminación en Estados Unidos y que la calidad del aire empeoró con un aumento del 3% en los niveles registrados entre 2024 y 2025. La contaminación atmosférica en una ubicación específica se midió como la concentración de contaminante por metro cúbico de aire en dicha ubicación, expresada en microgramos, como promedio anual.

Esto se basa en un estándar de calidad del aire establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que recomienda limitar la exposición al aire que supere los 5 microgramos de contaminante por metro cúbico. Para finales de 2025, la concentración promedio de contaminantes del aire en Estados Unidos alcanzaron 7.3 en dicha escala.

En este sentido, los problemas ambientales que existan en Ciudad Juárez y El Paso, así como zonas cercanas, impactan el entorno debido a que, como lo destacó el doctor Adrián Vázquez Gálvez «la calidad del aire no tiene fronteras», en este caso. Asimismo, estos indicadores permiten que la sociedad tome conciencia para realizar acciones que contribuyan al cuidado del ambiente.

Se invita a la comunidad a consultar la calidad del aire a través del portal “Monitoreo ambiental: índice de aire y salud” desde la página Oficial del Ayuntamiento de Ciudad Juárez.