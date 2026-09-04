Como parte del programa permanente de Reordenamiento Urbano, empleados de distintas dependencias municipales realizaron un operativo sobre el bulevar Independencia para retirar construcciones que invadían espacios públicos y el derecho de vía, con el objetivo de recuperar áreas destinadas al uso común y mejorar el orden urbano de la ciudad.



Durante la intervención fue retirado un local construido sobre el derecho de vía, área que debe permanecer libre para futuros proyectos de equipamiento urbano, ampliaciones viales o carriles de servicio.



Así mismo, se llevó a cabo la demolición de un establecimiento que operaba como car wash dentro de un parque público, luego de que previamente se notificara a los responsables sobre la irregularidad.



El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, explicó que algunos comerciantes cuentan todavía con plazos otorgados por Desarrollo Urbano para retirar de manera voluntaria estructuras y tejabanes instalados sobre banquetas y espacios públicos, sin embargo, advirtió que el Municipio continuará supervisando el cumplimiento de la normatividad.



Durante los recorridos de vigilancia se detectaron nuevamente vehículos abandonados y unidades utilizadas para actividades de yonqueo sobre banquetas y la vía pública, particularmente en el bulevar Manuel Talamás Camandari, donde previamente se habían realizado operativos y aplicado sanciones.



Solís Kanahan señaló que además de las infracciones por invasión de espacios públicos, también se están aplicando sanciones por contaminación derivada de actividades comerciales, principalmente en talleres mecánicos y desponchadoras, donde con frecuencia se registran derrames de aceite y manejo inadecuado de residuos.



Indicó que los propietarios de los establecimientos intervenidos deberán cubrir los costos correspondientes a las labores de limpieza, acarreo, demolición y disposición final de los residuos generados en los operativos.



El director de Limpia pidió a los ciudadanos que tienen vehículos en reparación dentro de talleres mecánicos, a verificar que estos negocios operen de manera regular y cuenten con los permisos correspondientes, especialmente cuando las unidades permanecen estacionadas en la vía pública o en espacios destinados al uso común.



Dijo que el programa de Reordenamiento Urbano continuará desarrollándose en distintos sectores de la ciudad, privilegiando la regularización y el diálogo con comerciantes y ciudadanos antes que la sanción.



“Lo que buscamos es que exista orden, que se respeten los espacios públicos y que quienes tengan dudas sobre permisos o actividades comerciales se acerquen a las dependencias municipales para recibir orientación y evitar afectaciones futuras”, expresó.



Durante la jornada también se atendieron reportes ciudadanos, entre ellos el retiro de un vehículo en evidente estado de abandono, reforzando el objetivo del programa de mejorar la imagen urbana, recuperar espacios públicos y brindar mayor seguridad y movilidad a la comunidad.



Estas acciones forman parte de los acuerdos establecidos en la mesa de trabajo encabezada por la Secretaría del Ayuntamiento y respaldada por el Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, para atender reportes relacionados con la ocupación irregular de espacios públicos.