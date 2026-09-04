–Bonilla prende motores rumbo al 2027

–Marco madruga a Morena y se perfila para el 2027

–Mientras Cruz y Andrea se desgastan, Bonilla acelera

Sin lugar a duda el Quinto Informe de Gobierno de Marco Bonilla viene con más jiribilla política que informe de resultados.

El evento allá en el Centro de Convenciones de chihuahuitas tierras será el tan esperado destape de Bonilla como candidato del PAN a la gubernatura de Chihuahua

Este viernes 4 de septiembre, a las 18:00 hora, el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, estará a reventar.

La convocatoria, dicen, viene de todo el estado y no faltará el clásico acarreo preelectoral, de esos que aparecen puntualmente cuando se acerca la hora de las definiciones. Desde Ciudad Juárez, por cierto, se espera el viaje de funcionarios estatales y empleados de mandos medios rumbo a la capital.

Y aunque oficialmente será un informe municipal, en los pasillos panistas ya lo ven como la fiesta de presentación de Marco Bonilla como el hombre que quiere encabezar la candidatura del PAN a la gubernatura en 2027.

El informe será el pretexto; el verdadero mensaje estará en las porras, los invitados, los operadores y, sobre todo, en la fotografía política que resulte del evento.

Bonilla llega, además, en un momento bastante cómodo para sus aspiraciones. Mientras en Morena siguen atorados en la estira y afloje entre los grupos que respaldan a Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez, el alcalde capitalino parece decidido a no esperar a que sus adversarios terminen de ponerse de acuerdo.

Porque en política, ya se sabe, el que llega primero a la pista no necesariamente gana la carrera, pero sí empieza a marcar el ritmo.

Y vaya que el mensaje será estatal. Bonilla pretende presumir que lo que funcionó en Chihuahua capital puede llevarse a los 67 municipios del estado. No es una frase menor: es prácticamente el argumento de campaña que necesita cualquier aspirante a gobernador.

El primer gran tema será seguridad pública. Bonilla pondrá sobre la mesa la reducción de homicidios, el fortalecimiento de la Policía Municipal, la Plataforma Escudo Chihuahua Capital, drones, patrullas, capacitación y mayor presencia territorial.

También presumirá el Distrito Policial León, las nuevas unidades de Bomberos, la Unidad de Investigación de Incendios y Explosiones y hasta el programa Abuelo Policía. Traducido al lenguaje electoral: si pudimos hacerlo aquí, podemos hacerlo en todo Chihuahua.

Después vendrá la educación y atención social, con programas como Mi Bolsa Escolar, becas, Centros STEM, Semillitas Sembrando Vidas, La calle no es su lugar y la Universidad de las Mujeres. Ahí Bonilla buscará vender la idea de un gobierno que no solamente construye calles, sino que también invierte en personas.

El tercer músculo será la obra pública. Puentes, la gaza del canal, el Polideportivo Luis H. Álvarez, recarpeteo y nuevas obras municipales formarán parte del catálogo. Pero aquí estará uno de los mensajes más interesantes: la promesa de impulsar desde el estado la corta a Juárez, la carretera a Parral, el transporte público de Chihuahua y Juárez y una mejor conectividad aérea.

Y tampoco faltará el músculo económico. Bonilla presumirá inversión extranjera, empleos y apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, seguridad, educación, infraestructura y economía: prácticamente los cuatro pilares de cualquier discurso para gobernador.

Además, habrá reconocimiento para Maru Campos, con quien Bonilla buscará identificarse y plantearse como eventual continuador de varias de sus políticas. Y seguramente habrá alguna que otra crítica al Gobierno federal y a Morena, porque en campaña —perdón, en informes— nunca está de más recordar quiénes son los adversarios.

Así que este viernes no habrá que mirar solamente las pantallas para conocer los resultados del alcalde. Habrá que observar quiénes llegan, quiénes se sientan adelante, quiénes suben al templete y, sobre todo, quiénes aplauden.

Porque, aunque le llamen Quinto Informe, en el PAN muchos ya lo están leyendo como el primer capítulo de Marco Bonilla rumbo al 2027.