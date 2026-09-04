Como parte del programa “De Oriente a Poniente”, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), en colaboración con el Centro Comercial Las Misiones, llevó a cabo un taller de Producción Musical impartido por el proyecto artístico Not By Me, como parte de las actividades que buscan acercar capacitación especializada a la comunidad juarense.



La primera sesión se realizó en las instalaciones del Centro Municipal de las Artes (CMA), donde las y los participantes tuvieron la oportunidad de conocer herramientas y procesos relacionados con la producción musical de la mano de Diego Gálvez, DJ y productor originario de la Ciudad de México, quien desarrolla su propuesta artística bajo el nombre de Not By Me.



La segunda sesión se llevará a cabo este viernes 4 de septiembre a las 7:00 de la tarde en la Sala Inmersiva del Centro Comercial Las Misiones, también de manera gratuita.



La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que esta actividad es resultado del trabajo conjunto con el Centro Comercial Las Misiones para acercar capacitaciones profesionales a la ciudadanía y generar oportunidades de aprendizaje en distintas disciplinas artísticas.



“En conjunto con Las Misiones hemos buscado este tipo de capacitaciones profesionales, porque queremos que este conocimiento esté al alcance de todos los ciudadanos y que tengan la oportunidad de acercarse a nuevas disciplinas y herramientas para desarrollar sus proyectos”, señaló.



Por su parte, la directora del Centro Municipal de las Artes, Ángela Gastélum, resaltó la importancia de que el histórico inmueble continúe siendo un espacio dedicado a la formación y al desarrollo de nuevas generaciones de artistas.



“Nos da mucho gusto que dentro de este edificio histórico se siga haciendo historia con la formación de estudiantes, con estas actividades artísticas y culturales como lo es el programa ‘De Oriente a Poniente’”, expresó.



Not By Me es el proyecto de Diego Gálvez, quien cuenta con una propuesta enfocada en el raw techno e hypnotic techno, caracterizada por la combinación de repetición, groove y texturas sonoras.



Sus producciones incorporan estructuras rítmicas de inspiración tribal y elementos que evolucionan gradualmente para crear atmósferas densas.



Su trabajo ha sido publicado en sellos de la escena underground como Xelima Records, Death Bell Records, DzB Records y NSDA Records, además de contar con el respaldo de artistas como Simone Zino, Alarico, Anfisa Letyago y Villaseñor, quien ha participado en Boiler Room CDMX.



Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal, a través del IPACULT, continúa impulsando espacios de formación y profesionalización artística, al tiempo que fortalece la colaboración con distintos sectores para ampliar el acceso de la ciudadanía a propuestas culturales.



El programa “De Oriente a Poniente” se desarrolla del 1 al 12 de septiembre en diferentes sedes de Ciudad Juárez, en el marco de la celebración por los 25 años del Centro Municipal de las Artes, institución que durante este tiempo se ha consolidado como un espacio para la formación de artistas y el desarrollo de diversas expresiones culturales.