Si durante las vacaciones planeas compartir fotografías en redes sociales, es importante tomar algunas precauciones para evitar exponer información personal o detalles que puedan poner en riesgo tu seguridad o la de tu hogar, alertó la Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado.

Las publicaciones en internet pueden revelar información sobre ubicación, planes de viaje o incluso, indicar que el domicilio se encuentra solo. Estos datos pueden ser utilizados por personas malintencionadas para cometer fraudes o aprovechar la ausencia de los propietarios.

Si sales de vacaciones y decides compartir tus fotos en redes sociales, considera las siguientes recomendaciones:

Ajusta la configuración de privacidad para que solo amigos o personas de confianza puedan ver tus publicaciones.

Evita publicar fotografías en tiempo real que indiquen que te encuentras fuera de casa. Es preferible compartirlas después de haber regresado.

Evita mostrar boletos de viaje, documentos personales o información que pueda revelar datos sensibles.

Sé cuidadoso al aceptar solicitudes de amistad o seguidores de personas que no conoces.

Por último, si fuiste víctima o detectas alguna de estas acciones, puedes realizar un reporte (no constituye una denuncia formal) en el siguiente correo electrónico delitos.electronicos@chihuahua.gob.mx o bien, realiza la denuncia anónima por medio de la página https://fiscalia.chihuahua.gob.mx/ o acudir de manera presencial a la Fiscalía de zona.