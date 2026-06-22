La Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, participará activamente en la Campaña Nacional “México Sin Tortura 2026”, cuyo lanzamiento se efectuará del 22 al 26 de junio del presente año.

En el marco del Día Internacional en Apoyo a Víctimas de Tortura a celebrarse el 26 de junio, el Fiscal Especializado en Investigación de este delito, Yarynn Gonzalo Vázquez Arias, informó que se trata de una estrategia de alcance nacional cuyo propósito es fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos, promover la prevención de la tortura y consolidar las buenas prácticas institucionales en el servicio público.

A través de esta iniciativa, la Fiscalía Especializada reafirma su compromiso con el cumplimiento de los principios constitucionales, los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y la observancia de la legislación vigente encaminada a prevenir, investigar y sancionar cualquier conducta que atente contra la dignidad e integridad de las personas.

La campaña contempla acciones de capacitación, sensibilización y difusión dirigidas a personas servidoras públicas de los distintitos ámbitos de gobierno del estado, así como de integrantes de corporaciones de seguridad, personal de los centros penitenciarios, instituciones académicas y sociedad en general, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre los Derechos Humanos y la prevención del delito de tortura en el estado de Chihuahua.

Destacó que la Campaña Nacional “México Sin Tortura 2026” representa una oportunidad para fortalecer el trabajo coordinado entre instituciones y sociedad, en favor de la protección de la dignidad humana y el acceso efectivo a la justicia en el estado de Chihuahua.