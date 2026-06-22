Este día se anunció el arranque de la Cabalgata Villista para el próximo sábado 4 de julio, saliendo a las 8:00 de la mañana del Umbral del Milenio y en la que se espera la participación de más de 300 cabalgantes.

Son 19 años de esta tradición en Ciudad Juárez, de los 31 años que tiene de formación la actividad, indicó Héctor Lozoya Ávila, coordinador de la Vertiente Norte de la Cabalgata Villista.

“Este año esperamos visitantes de otras ciudades del país, como es el caso de Guadalajara, asimismo de Estados Unidos, que ya han confirmado algunas personas de Arizona”, señaló.

Dijo que además de ser un excelente atractivo para el turismo, implica una fuerte responsabilidad el trayecto por los diferentes puntos que recorre el contingente a lo largo del estado.

Explicó que durante los preparativos de salida en el Umbral del Milenio se ofrecerá desayuno a las y los participantes. También, se realizará la ceremonia de arranque con los respectivos honores al lábaro patrio.

Por su parte, el Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, destacó la manera en que ha crecido la participación de las personas, sumándose cada vez más a esta tradición.

Expresó que esto se debe en gran medida a la tranquilidad que ofrece la ciudad para realizar este tipo de eventos, los cuales, generan derrama económica y posicionan de manera positiva a Ciudad Juárez ante el mundo.