La Coordinación de Seguridad Vial trasladó al Centro Municipal de Integración Social y Sanciones Administrativas (CMISSA), a 57 guiadores ebrios durante el pasado fin de semana, de los cuales ocho son mujeres.

Lo anterior, como parte de las acciones permanentes que realizan los policías viales por medio de patrullajes, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de la ciudadanía juarense.

El viernes 12 de junio fueron detenidos 22 automovilistas en estado de ebriedad, el sábado se registraron 17 casos y el domingo 18 más. Todos ellos, fueron puestos a disposición de un juez cívico, quien determinó la sanción correspondiente para cada uno de los infractores.

Asimismo, del total de conductores sancionados, dos hombres y una mujer fueron detectados tras verse involucrados en un percance vial, mientras que el resto de las intervenciones fueron derivadas de diversas faltas al reglamento de vialidad.

Seguridad Vial hace un llamado a la ciudadanía a no combinar el volante y el alcohol, divertirse con responsabilidad, hacer uso del transporte de plataforma o taxi y en su caso, designar a un conductor que no ingiera bebidas alcohólicas.