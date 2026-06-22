En la segunda parte de este reportaje de largo aliento se aborda una de las actividades promovidas por la comunidad universitaria: las compostas.

2.Compostaje en el Vivero UACJ

Desde la Unidad de Producción de Plantas UACJ, también conocida como Vivero UACJ, ubicado en el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) se brinda la orientación y promoción en la elaboración de compostas, entre otras asesorias. La composta “es un abono orgánico obtenido mediante la descomposición controlada de residuos orgánicos como restos de comida, hojas secas y podas”, explicó la doctora Coyolxauhqui Figueroa Batalla, especialista en Ciencias Biológicas y coordinadora del programa de Biología. Por su parte, la maestra Sheila de la Torre, técnico de esta unidad compartió su propia definición. “Para mí la composta es un proceso de reciclaje de muchos materiales que tenemos con fácil acceso”.

La versatilidad y utilidad de esta técnica la convierte en un método accesible que la comunidad puede poner en práctica desde sus hogares, y colaborar con la reducción de residuos orgánicos (biodegradables de origen animal o vegetal).

Entre diversas especies de plantas, tierra y la luz del sol la doctora Figueroa Batalla y la maestra Sheila De la Torre mostraron paso a paso la manera más sencilla de elaborar una composta.

Las expertas recalcan que hay diversas formas de hacer una composta, sin embargo, muestran la técnica que desde su ejercicio profesional ha funcionado. Una vez que las personas conocen el proceso deciden cuál es la que les funciona mejor. El principio de toda técnica consiste en formar capas con los materiales. “Hay personas que nada más pone la paja, luego la materia húmeda y luego la tierra, y está bien».

Los pasos

La maestra de la Torre compartió su técnica. En el primer paso se busca de un recipiente limpio. Una vez que se consigue se deben buscar posibles lineas de ventilación, por ejemplo, en caso de que el contenedor sea de plástico es necesario realizar perforaciones en las áreas laterales, pero si ese utiliza una reja de madera es recomendable colocar una capa de periódico para evitar que los materiales se salgan.

Luego se coloca una capa de ramas secas, la base de la composta. Luego una capa de cualquier arena, incluso la del patio o la que haya en el hogar, y se humedece. Seguida de una capa de material seco, como la paja u hojas secas. Se añade otra capa de arena y se humedece. Una vez prepara esta base se añade el material orgánico, protagonista de esta técnica. Es en este paso cuando deben agregar cascaras y material orgánico, aunque hay que aclarar que es mejor que se coloque en pequeños trozos. “Se cubre el material orgánico con otra capa de arena y se humedece así hasta terminar este tu recipiente. Esta composta se debe mantener húmeda y aproximadamente en de tres a cuatro meses ya está lista”, añadió De la Torre.

El éxito de que funcione este método esta relacionado con evitar ahogar la composta y solo mantenerla húmeda, así como añadir los productos orgánicos en pequeños trozos para que la degradación sea mas eficiente.

¿Cómo saber que ya está lista la composta?

No se observan desechos o cáscaras, solo vemos tierra oscura con otra textura. Sin embargo, este no se puede utilizar directamente en las plantas, ya que tiene mucho contenido orgánico. Entonces, este producto final se usa para mezclar con ya sea la tierra de tu huerto para prepararlo o con otro sustrato para enriquecer la tierra de las planta del hogar. «Puedes revisar una vez al mes y darle una ligera vuelta en tu compostero. El material que tú agregas es importante», señalaron las especialistas.

La «magia» que degrada los residuos orgánicos está a cargo de los microorganismos que empiezan a desarrollarse en la composta, “son los que hacen todo el trabajo por ti. Nosotros nada más les preparamos su casita para que ellos degraden la materia y nos devuelvan este producto que podemos utilizar. Es cuestión de que este tengamos ganas de reutilizar y trabajar en algún momento libre de nuestro día, una hora como máximo”, agregó De la Torre.

Figueroa Batalla y De la Torre comentaron que la Unidad de Producción de Plantas UACJ cuenta con más de 20 años funcionando, y ha promovido el uso sustentable de los recursos. Lo que implica tener una composta para obtener materia. Dicha materia prima se utiliza como complemento para la siembra de las plantas en el invernadero UACJ.

Además, este espacio recibe visitas, aunque no son específicas para mostrar la elaboración de una composta. Principalmente, se enfocan en que los visitantes conozcan el vivero. Es un lugar en el que se llevan a cabo proyectos de investigación, de docencia y, de producción y venta de plantas ornamentales, así como plantas nativas. “Sin embargo, en ciertos periodos hemos ofrecido talleres en donde se realizan ejercicios prácticos para hacer composta”, señaló Figueroa Batalla.

El vivero UACJ está abierto al público. Se atiende en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 3:00 de la tarde y para las escuelas o para instituciones se realizan recorridos guiados con el enfoque que la institución solicite.

“Nosotras los invitamos a intentar hacer su composta, es muy sencillo. Todo lo orgánico de su casa es compostable. No olviden que es importante cuidar el planeta, procuren no comprar material, usen lo que tengan en casa y hacer composta en realidad es muy barato y con esto pues nos podemos beneficiar para tener nuestro propio alimento en casa este e incluso tener un pequeño huerto vertical o tener tu set de plantas aromáticas en tu cocina. El uso de esta composta es infinito. Puedes agregarla a tu jardín para que las plantas de tu jardín estén bien o se la puedes poner a algún árbol de tu parque para que para que pueda crecer sanamente», puntualizaron.