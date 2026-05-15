Por José Eduardo Borunda Escobedo

Lo hemos visto desde niños. El maestro representa una figura que extiende el hogar de la familia, son parte de la familia en el acompañamiento, en la formación, en la instrucción. Ser maestro no es fácil, y menos en las nuevas voces de la educación, donde se dice, que ya es sólo un facilitador, cuando en realidad debe formar en compañía de los padres y del propio escolapio. Entonces hay actores de la educación que participan en el proceso educativo.

En la universidad, difícilmente estará una joven o un frágil estudiante obligado a ir por mandato familiar. Sin embargo, al leer las noticias diarias en los periódicos que aún se imprimen, nos sorprende leer los graves problemas de deserción escolar que van desde los niveles de primaria, secundaria y preparatoria. Por ello, la deserción escolar universitaria carga un lastre con un llamado a erradicar la frase “la escuela me aburre”.

Mi hermano mayor me inspiró en el raciocinio matemático y en el conocimiento de los fenómenos de las galaxias con preguntas simples: ¿Qué hay más allá del universo? Mi padre que en paz descanse, me impresionaba porque leía El Diario todos los días y yo me preguntaba ¿Qué está leyendo? Porque quería saber qué sabía él y porque le apasionaba leer todo el periódico del día. Otro hermano me enseñaba a leer poco a poco… todos participaron en la formación temprana.

En la escuela 18 de julio, aprendí a leer por fin. Mis primeras palabras, pero también me inspiraban los trajes del profesor Jorge Agustín Rojas, las preocupaciones de “Lolita”, mi maestra de 2 y 3 grado. La maestra Armida, la maestra Ofelia, con sus indumentarias impecables, todas bien portadas… incluso a mi querido mentor de 4, 5 y 6 grado y que después me honraría con su amistad, a Jesús Valles con sus botas de piel de lagarto, elefante, ardilla, avestruz, y no sé cuántas más tenía.

Luego, una transición difícil, el mundo de la secundaria Altavista… agradecido por su formación en los barrios bravos. Las caminatas sobre la avenida 16 de septiembre a pleno sol y el regreso en las calles bajo el camino alumbrado por las lunas llenas, jornadas agotadoras para un adolescente que en plena pubertad sorteo temas difíciles al igual que a mis compañeros altavisteños… amores y desamores y el despertar con oportunidades nuevas… no mencionaré a los profesores por respeto a olvidar alguno, pero si los recordamos con afecto.

La rebeldía seguía en el nivel bachillerato, la llegada a la otrora gloriosa prepa de Altavista nos hacía sentir parte de una colonia que nos dio oportunidad de estudiar. No había tantas oportunidades como hoy de estar en un colegio de bachilleres. Sin embargo, los recuerdos de las palabras de los docentes quedaron en la memoria de cada uno de nosotros. Las luchas estudiantiles, la discusión filosófica contra profesores ponían sabor al caldo. Pero también había maestros que se ganaron el afecto y cariño y otros que se robaron no sólo el corazón de más de una de nuestras compañeras escolapias.

La Universidad era de otro mundo, la división entre los buenos y los malos. Dicotomía de sobrevivencia en donde la tabla de salvación siempre fue el estudio, contra ese antídoto, no pudieron tener los compañeros mejorar herramientas para sobrevivir a los embates de estudiar o reprobar. Los exámenes eran para reprobar, así que los días de fiesta terminaban en los exámenes que los maestros establecieron, pero que nos formaron para el mundo real, donde los golpes son duros.

Hoy, mi respeto y agradecimiento a quienes me formaron a mí, y a nuestras generaciones anteriores, porque sé que lo hicieron desde el corazón y con cariño. La mejor inversión en la vida no puede ser otra que la educación que nos hace ser mejores personas con una perspectiva de servicio y humanismo social. Gracias, maestros por dejar su corazón en el aula.