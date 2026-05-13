Por José Eduardo Borunda Escobedo

La historia de Ciudad Juárez está grabada en la memoria periodística de la región, a través de medios de comunicación que han pasado de los formatos análogos a la era digital y posteriormente al avance de la inteligencia humana que ha creado plataformas que son herramientas en el conocimiento y en el desarrollo de la humanidad.

Columna de Plata es el nombre del premio anual de periodismo que entrega cada año la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez (APCJ A.C.) para reconocer a los mejores profesionales del periodismo que se han destacado con notas, fotografías, videos, reportajes y en fin, en cada una de las categorías en las que se divide la premiación.

Es un premio consolidado, una gala que da homenaje y renombre a quienes con sus colaboraciones mantienen informados a nuestras comunidades. Es un premio entonces a la excelencia periodística, no de los mejores trabajos recibidos, pues hay un rúbrica que permite estandarizar criterios mínimos que debe tener cada nominación para ser considerados con el máximo galardón.

Además del reconocimiento que consiste en una columna, que lleva el nombre del premiado en una placa con el título de su trabajo, medio de publicación y categoría, el ganador de cada columna se lleva una placa que reconoce su esfuerzo con apego a criterios deontológicos del periodismo moderno. El ganador o ganadora del premio se lleva un cheque que incentiva con un granito de arena su labor dentro y fuera de los medios de comunicación.

Se recalca que el premio también tiene una distinción para quienes tienen un trabajo sobresaliente, digno de reconocer como mención honorífica. El premio es la antesala de premios locales estatales, nacionales, y porque no decirlo también en el ámbito internacional muchos trabajos que han sido sometidos en el concurso, han sido dignos de merecer premios que honran al periodismo juarense.

El jurado compuesto por académicos, periodistas y expertos en el área, le dan certidumbre que el premio tiene un reconocimiento no sólo local sino a nivel estatal y nacional. En esta ocasión, la comisión la encabeza el doctor Servando Pineda Jaimes, una institución dentro de los medios de comunicación, el sector social, universitario comprometido y un currículum personal que antepone muy encima su calidad moral y por ello su designación como presidente de la comisión organizadora del premio.

Los temas han sido cíclicos, la violencia en Ciudad Juárez, la migración nacional e internacional, el desempleo, las historias de vida de quienes están a nuestros alrededores, sin dejar pasar por alto el puntiagudo asunto de la crítica gubernamental con el sarcasmo del cartón político o la fotografía incómoda que mueve sentimientos encontrados.

En la edición 2026 de este premio mencionado, se recibieron 90 trabajos en plataforma habilitada y otros 10 trabajos de manera física, lo que seguramente será una tendencia en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las siguientes ediciones, pues migraremos al uso de las tecnologías para la recepción de los trabajos en las ediciones subsecuentes.

En conclusión, gracias a los esfuerzos de los presidentes de la APCJ, así como a los integrantes de las diversas comisiones que han estado en las ediciones del Premio Columna de Plata, hoy Juárez reconoce la labor periodística que informa con veracidad a nuestras comunidades, un premio consolidado y de excelencia periodística que se alza como un valor de la frontera y pone en alto lo que somos como juarenses radicados en la mejor frontera de México. La entrega del premio será el próximo 5 de junio en el salón de eventos Alameda del hotel El Paseo en Ciudad Juárez.