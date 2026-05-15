Un juez federal ratificó la prisión preventiva oficiosa que le impuso a Gerardo Valencia Barajas , alias “La Silla”, presunto extorsionador de limoneros y aguacateros en Michoacán, tras ser detenido el año pasado en el municipio de Apatzingán.

En audiencia de revisión de medidas cautelares, el juzgador del Centro de Justicia Penal Federal, con sede Almoloya de Juárez, Estado de México, negó al michoacano la libertad condicional, toda vez que persisten las condiciones para que continúe desde prisión su proceso penal por los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y contra la salud.

Derivado de lo anterior, Valencia Bajaras, recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, interpuso un recurso de revisión ante el Primer Tribunal Colegiado de Apelación, que analizará si confirma o revoca la determinación del juez de control.

Días después de ser capturado, un juez de control procesó a Valencia Barajas por los mencionados delitos y le impuso la prisión preventiva oficiosa, misma que seguirá cumpliendo al interior del penal de máxima seguridad del Altiplano.

Elementos del Ejército y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en febrero de 2025 al presunto cabecilla de “Los Blancos de Troya”, una célula delictiva dedicada a extorsionar a productores de limón del Valle de Apatzingán y aguacateros de la región.

También se le vincula con el asesinato de dos agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), según el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

ElUniversal