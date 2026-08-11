Será México sede del 4° Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México (Sectur) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), en coordinación con la Red de Miembros Afiliados de ONU Turismo, presentaron en conferencia de prensa desde el Museo del Telégrafo el 4° Congreso Mundial de Turismo Deportivo (WSTC), que se llevará a cabo del 7 al 9 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México.

Por primera vez, desde su creación en 2021, este encuentro internacional se realizará fuera de Europa y llegará a México como la primera sede en América en reconocimiento a la capacidad del país para organizar grandes eventos internacionales y recibir visitantes de todo el mundo.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que el Congreso permitirá mostrar las fortalezas de México como anfitrión, intercambiar experiencias internacionales e identificar nuevas oportunidades para el desarrollo del turismo deportivo.

“Cuando me preguntan qué deja el Mundial, esta es una de las cosas: México está preparado para cualquier evento internacional. Y ahora este Congreso nos permite mostrar al mundo lo que somos, conocer nuevas tendencias y seguir posicionando a nuestro país”, expuso.

El presidente de Concanaco Servytur México, Octavio de la Torre de Stéffano, destacó que la realización del Congreso es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno de México, la iniciativa privada y organizaciones internacionales, y representa una oportunidad para convertir los grandes eventos deportivos en beneficios concretos para los destinos y las empresas mexicanas.

“Hoy no presentamos solamente un Congreso; presentamos lo que podemos alcanzar cuando gobierno, iniciativa privada y organizaciones trabajamos juntos. Cada deportista que se mueve genera turismo: viaja con su familia, entrenadores o equipo, se hospeda, come, utiliza transporte y consume en los comercios locales. Queremos que esa derrama llegue a los destinos, a las MiPyMEs y a los negocios familiares de todo México”, aseveró.

En representación de ONU Turismo, Ion Vîlcu, director del Departamento de Miembros Afiliados y Colaboración Público-Privada, destacó que México ofrece un escenario extraordinario para analizar cómo los grandes eventos deportivos pueden convertirse en beneficios duraderos para los destinos y las comunidades.

Destacó que este segmento atraviesa una transformación y que los eventos ya no deben entenderse únicamente como competencias o actividades para espectadores, sino también como oportunidades para generar inversión, atraer visitantes y fortalecer a las comunidades.

Rodríguez Zamora señaló que esta estrategia forma parte de la visión de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que impulsa el turismo comunitario y el turismo deportivo para llevar los beneficios de esta actividad a más regiones del país.

Precisó que uno de cada 10 turistas que llega a México lo hace por un evento deportivo; además, este segmento representa 10 por ciento del PIB turístico nacional, registra un crecimiento de 25 por ciento al año y genera más de 65 mil millones de pesos.

Explicó que, además de los grandes acontecimientos deportivos, México cuenta con una amplia oferta de competencias y actividades que permiten llevar visitantes a distintas regiones, desde maratones y carreras hasta torneos y competencias especializadas.

De la Torre señaló que el objetivo es que el encuentro genere vínculos entre las cámaras de comercio y empresas de hotelería, restaurantes, transporte, comercio y servicios, para que la llegada de visitantes por eventos deportivos se traduzca en nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades.

Durante tres días, el Congreso reunirá aproximadamente a 500 participantes, entre autoridades gubernamentales, ministros y secretarios de Turismo, organismos internacionales, representantes de destinos, empresas, especialistas, federaciones deportivas y otros actores del sector. Hasta el momento, participan representantes de más de 20 países y se contempla la asistencia de más de 300 representantes de alto nivel.

El encuentro abordará cuatro grandes temas: el impacto y legado de los grandes eventos deportivos; la innovación, tecnología y experiencia de los visitantes; el turismo activo y el desarrollo de destinos; así como las alianzas, inversión y colaboración entre gobiernos y empresas.

El programa incluirá sesiones plenarias, conversaciones con figuras del deporte, talleres para atraer nuevos eventos y medir sus beneficios, además de visitas técnicas para conocer proyectos y experiencias de la Ciudad de México.

Entre las participaciones confirmadas se encuentran María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano; Rommel Pacheco, presidente de la CONADE; representantes de River Plate; autoridades turísticas de México y otros países; especialistas en infraestructura y desarrollo de destinos, así como representantes de empresas y organismos vinculados con la tecnología, el turismo y el deporte.

Durante el Congreso también se analizará el legado de la Copa del Mundo 2026, así como temas de inversión, sostenibilidad, inclusión y experiencia del visitante

La secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, resaltó la capacidad de la capital para recibir grandes acontecimientos deportivos, así como su infraestructura turística, cultural y deportiva.

Destacó que la Ciudad de México cuenta con una amplia oferta de recintos y actividades deportivas, culturales y recreativas que permiten complementar la experiencia de los visitantes y fortalecer la promoción del destino.

Durante la conferencia de prensa se contó también con la participación del presidente de Asetur y secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, y del director general del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, Carlos Martínez Velázquez.