Queda bajo arresto por ejercer violencia familiar en contra de su propia madre

Como parte de una investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Policías de la Agencia Estatal de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Emilio D.S., por su probable participación en el delito de violencia familiar cometido en agravio de su madre.

La detención del sujeto de 25 años de edad, se realizó esta tarde en la colonia Riberas de Sacramento en la ciudad de Chihuahua y fue puesto a disposición del Tribunal en el Distrito Judicial Morelos.

Será en próximas horas, cuando agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Violencia Familiar le expondrán los argumentos incriminatorios recabados en su contra por presuntamente ejercer actos abusivos de poder tendientes a dominar, controlar y agredir a la víctima.