El secretario de Salud Estatal del estado de Jalisco, Héctor Raúl Pérez informó que la fecha se suman 21 escuelas en las que se han detectado casos de sarampión en la entidad.

El funcionario señaló que se suspende el turno en el que se detectó el caso de sarampión, el alumnado toma las clases en línea.

Ante la preocupación de padres de familia por el posible contagio entre turnos escolares, las autoridades aseguraron que no existe riesgo elevado, ya que los docentes cuentan con esquemas de vacunación completos y siguen protocolos sanitarios estrictos.

“No, porque los docentes tenemos la certeza de que prácticamente están con un esquema de vacunación completo y ahí hay protocolos perfectamente claros.”

Entre las medidas se incluyen el lavado frecuente de manos, sanitización constante de aulas y la implementación del uso de cubrebocas en escuelas donde algún grupo se encuentre en modalidad virtual.

Por su parte, la Secretaría de Salud federal confirmó que Jalisco acumula mil 76 casos de sarampión confirmados, esto según el reporte diario con corte al 2 de febrero.

El secretario estatal señaló que la segunda defunción confirmada por sarampión ocurrida en 2025, se trata de una bebé de seis meses, con condiciones de vida igual a la priemra víctima; hija de jornaleros que viajan en estados y sin esquema de vacunación.

“Lamentablemente una pequeñita menos de seis meses de vida proveniente de Guerrero, llegaron en un estado de muchísima gravedad que no dio tiempo de nada.”

La confirmación de muertes infantiles subraya la peligrosidad del virus más allá de las erupciones cutáneas. El sarampión tiene la capacidad de causar ‘amnesia inmunológica’, borrando la memoria de defensas previas contra otras enfermedades, y puede derivar en complicaciones fatales como neumonía y encefalitis.

Los lactantes menores de un año, como las bebés de meses fallecidas en Jalisco, son el grupo de mayor riesgo al no tener edad suficiente para recibir la primera dosis de la vacuna -programada a los 12 meses-, dependiendo enteramente de la inmunidad colectiva que actualmente se encuentra fracturada.

