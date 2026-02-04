La Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCH) inició el periodo de entrega de fichas para el semestre septiembre–diciembre de 2026 en sus distintas carreras, una de las cuales es de nueva creación.

La oferta curricular incluye Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Mecánica Automotriz, Ingeniería Ambiental y Sustentabilidad, Licenciatura en Administración e Ingeniería Industrial, así como su nuevo modelo académico, Ingeniería en Electromovilidad

El rector Cristopher James Barousse dijo que la UPCH, se distingue por ofrecer programas académicos únicos en su tipo, alineados a las necesidades actuales del sector productivo y al desarrollo tecnológico de la región.

Además, cuenta con horarios de clases ajustables para quienes eligen estudiar y trabajar de manera simultánea.

En la modalidad escolarizada el alumnado puede acudir de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas y en la despresurizada, las clases son los viernes por la tarde y los sábados de 9:00 a 16:00 horas.

Los costos en la UPCH ascienden a 3 mil 072 pesos cuatrimestre y 512 pesos por ficha, montos que pueden cubrirse en línea a través del portal upchihuahua.edu.mx.

Actualmente la UPCH cuenta con vinculación con el sector productivo gracias a sus más de 100 convenios vigentes y a un atractivo esquema de prácticas y estadías profesionales, garantiza que el 80 por ciento de las y los egresados accedan a un puesto laboral a su primer año de egreso.

La duración de las carreras es menor que cualquier otro subsistema educativo, con 3 años 4 meses para la modalidad escolarizada y 4 años 8 meses en el caso de la despresurizada.

La Universidad cuenta también con actividades deportivas y culturales, como tochito, beisbol, basquetbol, voleibol, música, club de cine, fotografía, artes, salas de lectura y clubes especializados como drones, reto solar, Fórmula SAE, entre otros.

Barousse informó que la entrega de fichas inició el pasado 1 de febrero, e invitó a conocer las instalaciones del plantel en los recorridos que se ofrecen los viernes de 14:00 a 16:00 horas.

Para mayor información, contactar a la línea de atención vía WhatsApp (614) 534-41-69.