La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua concretó la judicialización de un caso, por el delito de Peculado Agravado, que lastima profundamente a la sociedad: El uso indebido de medicamentos oncológicos, insumos que no representan solo un alto costo económico, sino una oportunidad de vida para pacientes con cáncer fundamentalmente en la niñez.

Se trata de una denuncia presentada por la ASE de hechos ocurridos el 10 de septiembre de 2021 al interior del Instituto Chihuahuense de la Salud, donde, presuntamente, medicamentos esenciales como Pegfilgrastim y Trastuzumab, destinados a fortalecer las defensas de los menores que enfrentan quimioterapias y a combatir formas agresivas de cáncer, fueron desviados de su propósito legítimo debido a la conducta desviada del imputado de siglas A.V.CH.

Para llevar este asunto ante el juez de la causa, la noche de este lunes 06 de abril del presente año, se cumplimentó la orden de aprehensión que fue otorgada por la autoridad judicial competente, misma que fue ejecutada con estricto apego a derecho y con pleno respeto a los derechos humanos y al debido proceso.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado, identificado como A. V. Ch., quien se desempeñaba como Coordinador Estatal de Almacenes y Farmacias del Instituto Chihuahuense de Salud, habría dispuesto de manera indebida de medicamentos oncológicos de alto costo, específicamente Pegfilgrastim y Trastuzumab, cuyo valor individual asciende a $107,870.14 pesos. Asimismo, se determinó que en contubernio con otros servidores públicos de la Institución de Salud, elaboraban recetas médicas sin que el paciente las necesitara, obteniendo con ello, un beneficio económico de forma indebida.

Estos medicamentos contra el cáncer no son ordinarios. El Pegfilgrastim permite que pacientes sometidos a quimioterapia puedan recuperar sus defensas y evitar infecciones que pueden poner en riesgo su vida. El Trastuzumab, por su parte, es un tratamiento especializado que combate células cancerosas agresivas y puede significar una oportunidad real de supervivencia para quienes enfrentan esta enfermedad sobre todo en la niñez.

En la carpeta de investigación de la FACH establece que parte de la conducta desviada del hoy imputado, se materializó mediante la prescripción y suministro de estos fármacos sin justificación médica válida, con indicaciones inadecuadas y fuera de los tiempos establecidos para su legal canje. La receta médica, fechada el 01 de septiembre de 2021, contenía tratamientos que no corresponden a un diagnóstico clínico acreditado.

Al respecto el Fiscal Anticorrupción del Estado, Abelardo Valenzuela Holguín, refirió “Cada medicina robada de estos tratamientos contra el Cáncer, significa quitarle la esperanza de vida a un ser humano, a una familia que confía en las instituciones de gobierno, su uso indebido no solo vulnera la ley, sino que duele, indigna y confronta a toda la sociedad ante la posibilidad de que se le haya fallado a quienes más lo necesitaban, y todo debido a la mente torcida de un funcionario indolente”.

Este caso no solo representa una posible conducta delictiva, sino un hecho profundamente doloroso para la sociedad. Cada dosis de estos medicamentos está destinada a personas que luchan por su vida, a pacientes y familias que enfrentan el cáncer con esperanza y dignidad. Disponer de ellos de manera indebida implica no solo una falta a la ley, sino una afectación directa a quienes más los necesitan.

Con estas acciones, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, reitera su firme compromiso de actuar con firmeza en la investigación hasta sus ultimas consecuencias, y en la persecución de los delitos por hechos de corrupción, cometidos por servidores públicos, que con sus actos laceran la confianza de la gente, y en este caso la vida de las y los chihuahuenses.