Tras diálogo con transportistas, liberan circulación en el kilómetro 20

Luego de una petición del presidente municipal de Cruz Pérez Cuéllar, y tras una negociación encabezada por el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, líderes transportistas que mantenían el bloqueo en el kilómetro 20 acordaron permitir el paso a todo tipo de vehículos, incluyendo unidades de carga.

De acuerdo con lo informado, Muñoz Morales acudió al punto en representación del alcalde y sostuvo diálogo directo con los transportistas, con quienes se logró el acuerdo para restablecer la circulación en este importante acceso a la ciudad.

Los representantes del movimiento señalaron que, aunque se liberó el tránsito, permanecerán estacionados en los alrededores del kilómetro 20, pero sin impedir la circulación, en espera de instrucciones de sus compañeros que continúan negociando en la Ciudad de México.

Los transportistas indicaron que sus principales demandas son mejorar la seguridad para los choferes del transporte de carga, rehabilitar las principales carreteras y reducir el costo del combustible, temas que aseguran afectan directamente su actividad.

Con este acuerdo, la circulación quedó abierta de manera temporal alrededor de las 15:30 horas, permitiendo nuevamente el paso libre a todos los vehículos que transitan por la zona.