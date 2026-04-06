Ciudad Juárez.— Durante el bloqueo que mantienen transportistas y campesinos en la glorieta del kilómetro 20, varios conductores que transitan por la zona han expresado su apoyo a los manifestantes, alentándolos a mantener la presión hacia el gobierno federal.

De acuerdo con Jaime Gómez, líder de los transportistas, muchos automovilistas que logran pasar por el punto del bloqueo gritan mensajes de respaldo, pidiéndoles que no cedan en sus demandas y que continúen con la protesta hasta obtener una respuesta favorable.

El representante señaló que estas muestras de solidaridad provienen tanto de conductores de vehículos particulares como de operadores de transporte, quienes consideran justas las exigencias relacionadas con los costos del combustible, peajes y otras condiciones que impactan directamente en el sector.

Los manifestantes indicaron que este respaldo ciudadano les da ánimo para continuar con el movimiento, el cual se mantiene de manera indefinida mientras esperan diálogo y soluciones por parte de las autoridades.

El bloqueo permanece en la zona del kilómetro 20, donde únicamente se permite el paso parcial de algunos vehículos, mientras los transportistas y campesinos continúan con su protesta.Encabezados sugeridos