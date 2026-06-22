La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), realiza trabajos de reparación de un hundimiento registrado en el cruce de las calles J. Sánchez y A. Barbachanos, en la colonia Anáhuac, luego de que la tubería de la red de alcantarillado concluyera su vida útil.

El ingeniero Ismael Corona, jefe del Departamento de Alcantarillado, informó que, el hundimiento fue provocado por la saturación de agua derivada de las lluvias registradas en días recientes, situación que ocasionó el colapso de una tubería de concreto que ya había concluido su vida útil. Por ello, se inició la reposición de la infraestructura afectada.

“Estamos reparando un colector de 18 pulgadas que se saturó y generó un hundimiento. Durante los trabajos detectamos que el resto de la tubería también había concluido su vida útil, por lo que se procedió a realizar la reparación correspondiente”, explicó.

Señaló que, este tipo de hundimiento no son previstos, ya que, suelen presentarse cuando la infraestructura concluye su vida útil, al tratarse de tubería de concreto con varios años de antigüedad, la cual es reemplazada por material PVC, que tiene mayor resistencia y durabilidad.

“Se reemplazarán 60 metros lineales de tubería del colector de 18 pulgadas, de los cuales llevamos atendidos aproximadamente 45 metros”, detalló.

Como parte de las labores, se está utilizando maquinaria especializada como camión oruga, retroexcavadoras, dompe, unidad vactor, motobomba y cuadrillas operativas.

Añadió que, una vez concluida la reposición de la tubería en la calle J. Sánchez, los trabajos continuarán sobre la calle A. Barbachanos, donde también se cambiara la tubería de concreto por PVC.

Asimismo, informó que, se atendieron otros dos hundimientos es distintos sectores de la ciudad, uno ubicado en la calle Privada Pino Suarez, entre las calles Once y Doce, en la colonia La Presa y uno más en la calle Laguna de Chapala.

El personal de la JMAS trabaja de manera continua para concluir las reparaciones en el menor tiempo posible y restablecer la circulación vehicular en la zona afectada.