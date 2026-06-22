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Certifican a 398 agentes educativas de Educación Inicial como brigadistas multifuncionales

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Durante junio, un total de 398 agentes educativas de Educación Inicial de los Centros de Atención Infantil (CAI) federalizados del estado fueron certificadas como brigadistas multifuncionales.

La estrategia fue desarrollada por Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), en conjunto con la Coordinación Estatal de Protección Civil , para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Para estas acciones se destinó una inversión superior a los 976 mil pesos, provenientes del Programa de Expansión de la Educación Inicial. Los recursos permitieron llevar la capacitación a los CAI de Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Camargo y Parral.

Las agentes educativas recibieron formación en prevención y combate de incendios, evacuación de inmuebles, búsqueda y rescate, así como primeros auxilios, y al concluir obtuvieron una constancia avalada por Protección Civil.

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La capacitación tuvo un impacto en 957 niñas y niños que reciben atención en los Centros de Atención Infantil del estado, a través de la preparación de sus agentes educativas.

La respuesta oportuna ante cualquier emergencia o contingencia es fundamental para salvaguardar la integridad de la comunidad escolar y reducir riesgos en los entornos educativos.

Con esta certificación, los CAI fortalecen sus protocolos de actuación y refuerzan las condiciones de seguridad para niñas y niños.

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