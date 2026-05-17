El suroriente de Ciudad Juárez se convirtió en un espacio de encuentro, convivencia y participación comunitaria con la feria “IMPACTA 2030: Conecta y cambia tu Comunidad”, una iniciativa impulsada desde la colaboración entre la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. (FECHAC), FICOSEC Zona Norte, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) y organizaciones de la sociedad civil (OSC), con el objetivo de fortalecer el tejido social en las colonias Las Almeras, Palmas del Sol y Valle del Marqués.

El evento se desarrolló en un parque de la zona y reunió a familias, OSC, instituciones educativas y aliados del sector empresarial en una jornada comunitaria mediante el cual se acercaron actividades culturales, espacios recreativos, orientación y acciones enfocadas en el bienestar colectivo y la construcción de comunidades más participativas y unidas.

Como parte de las actividades culturales y recreativas, hubo presentaciones musicales y artísticas a cargo de instituciones aliadas como Ciudadanos Comprometidos con la Paz, A. C. (Ccompaz), Desarrollo Juvenil del Norte, UIMAC y la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, además de la presentación de teatrinos “Los buenos vecinos” por parte del MUREF. El programa incluyó expresiones como batucada, música latinoamericana y comercial, guitarra, solistas y coros comunitarios.

Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil Colectivarte, Gente a Favor de Gente, A. C., La Tenda Di Cristo, Casa Amiga, Fundación Gazpro, CELIP y Ccompaz participaron brindando orientación y servicios comunitarios, como servicios de salud primaria (toma de presión arterial, pruebas de diabetes, toma de peso y talla), manualidades, juegos de mesa, entre otros.

También se puso a disposición la Línea Ciudadana que brinda asesoría legal y psicológica de manera gratuita y confidencial de 9:00 a 21:00 h los 365 días vía telefónica marcando *2232 o 656-700-7460, o vía WhatsApp al 656-138-8008, que impulsa FICOSEC. Y el centro de atención psicoterapéutica especializado para la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual o con presunción de abuso sexual; marcando al 656-739-1975/76 o vía WhatsApp al 656-315 -2237.

IMPACTA 2030 es una iniciativa de FECHAC y FICOSEC Zona Norte que busca elevar la calidad de vida de las y los habitantes de Ciudad Juárez, comenzando por el suroriente, mediante el impulso de acciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU. A través de alianzas con organizaciones de la sociedad civil y la academia, promueve estrategias integrales enfocadas en educación, salud, prevención de violencias, seguridad, convivencia comunitaria y fortalecimiento de capacidades colectivas para responder de manera eficiente y medible a las problemáticas sociales que enfrenta esta zona de la ciudad.

En el evento participarán representantes de FECHAC, FICOSEC y de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, así como aliados estratégicos del sector empresarial y social comprometidos con el desarrollo comunitario del suroriente de la ciudad.

Para el desarrollo de esta estrategia, FECHAC realiza una inversión de $4.18 millones, mientras que aliados estratégicos aportan $4.91 millones, destinados al impulso proyectos sociales de las OSC y actividades estratégicas de impacto comunitario.

Desde hace más de 30 años, FECHAC impulsa proyectos que fortalecen el desarrollo humano y social de las comunidades chihuahuenses, promoviendo la participación ciudadana y la colaboración entre sociedad civil, academia, gobierno y empresariado para construir entornos más seguros, saludables y con mayores oportunidades para las familias.