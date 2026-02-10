por Carlos Angulo Parra

Recientemente, ha habido mucha especulación sobre las supuestas presiones que la presidente Sheinbaum sufre provenientes de Estados Unidos (“EU”), del crimen organizado, del expresidente López y de morena, relacionadas con su actuar como titular del Poder Ejecutivo Federal, para tomar determinaciones en múltiples temas, por ejemplo, (i) si permite a fuerzas estadounidenses hacer labores conjuntas con fuerzas federales mexicanas para el combate al trasiego de drogas hacia los EU; (ii) si debe actuar de forma contundente para desarticular las redes del narco con su involucramiento en contra de la ciudadanía en labores de producción y distribución de productos agrícolas con extorciones; (iii) si debe investigar y perseguir a personas cercanas a AMLO y a innumerables personajes de morena en su involucramiento en actos que los vinculan con el narco y en actividades de corrupción, como el huachicol y contrabando de combustibles, sin contar con los actos múltiples de conflicto de interés.

De todo ello deducimos que la presidente se encuentra rodeada de agentes políticos que la mueven de un lado a otro para proteger sus respectivos intereses. Con esto cada vez se ve más a la presidente de mal humor, diciendo múltiples mentiras, trastabillando y cantinfleando en sus respuestas a la prensa, así como cínica y soberbia en las mañaneras.

¿Qué debe de hacer la jefa de Estado en estos casos? Es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Considero que lo más adecuado para México y, por ende, para la misma presidente, es que se comporte como una verdadera presidente de México, apegarse a lo que la ley dice, hacer una estrategia de, paso a paso, ir resolviendo los problemas.

Estimo que debe de permitirle a los EU hacer labores conjuntas con las fuerzas federales mexicanas. Esto ya se ha hecho, no nada más en México, sino en muchos países. El ejemplo más claro fue el de Colombia, en donde se controlaron a las grandes mafias que prácticamente dominaban al país. Así ya estamos en México.

Si a la presidente le interesa preservar nuestra soberanía al primero que tiene que combatir es al narco, que domina bastas áreas del territorio nacional en donde dejó de haber gobierno y lo que hay es la ley del narco,

La presidente debe trabajar con los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México para combatir la corrupción en las filas de sus cuerpos de seguridad y en las de los municipios y alcaldías, aplicando para empezar, a rajatabla, los controles de confianza en las corporaciones policiales locales y municipales.

Finalmente, la presidente le tendrá que leer la cartilla a AMLO para que deje de intervenir en la manipulación de los factores de poder dentro de morena, y, de lo contrario, le aplica la ley sometiéndolo a juicio u ofrecerle el exilio al estilo Calles.

Si no cambia la presidente su forma de actuar, su permanencia en el poder se torna de pronóstico reservado.