La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica por el brote de sarampión en América, explicó que el virus incrementó 43 veces más, que los casos registrados en las tres primeras semanas del año pasado. El organismo internacional informó que México es el país con más contagios de sarampión en 2026, seguidos por Estados Unidos (171 casos) y Canadá (67 casos).

La OPS detalla que el 78% de las personas contagiadas de sarampión en América no están vacunadas. Hizo un llamado para intensificar la vigilancia del virus “contagioso” y sumar campañas de vacunación para evitar mayores brotes. México pidió una prórroga de dos meses para controlar el brote de sarampión y evitar seguir los pasos de Canadá, nación que ya perdió el certificado internacional de “estado libre de sarampión” que entrega la Organización Mundial de la Salud (OMS).

David Kershenobich Stalnikowitz, titular de la Secretaría de Salud de México, informó que el virus del sarampión es mucho más contagioso que el Covid-19. “Les recuerdo que el sarampión es un virus mucho más contagioso que el Covid-19; el covid, un enfermo podía contagiar a cuatro personas, en el caso del sarampión, un enfermo puede contagiar a 15 o 16 personas”, advirtió.

La Organización Panamericana de la Salud recordó que el año pasado se contabilizaron 14.891 contagios de sarampión y 29 muertes en el mundo. El Informe Diario del Brote de Sarampión en México con corte del 5 de febrero del 2026 (última actualización de la Secretaría de Salud) señala que el total de casos confirmados acumulados en el periodo 2025-2026 del virus es de 8 mil 459, mientras que los casos confirmados acumulados en 2026 son de 2 mil 027.

La dependencia coloca al estado de Jalisco como la entidad con más contagios de sarampión. La lista de estados con más casos son:

Jalisco – casos probables acumulados 2 mil 244 y casos confirmados acumulados 1, 183.

Chiapas – casos probables acumulados 1, 030 y casos confirmados acumulados 232.

Sinaloa – casos probables acumulados 181 y casos confirmados acumulados 115.

Ciudad de México – casos probables acumulados 371 y casos confirmados acumulados 112.

En el periodo 2025-2026 se reporta el fallecimiento de 27 personas en México a consecuencia del sarampión. Los decesos fueron reportados en las entidades de: Chihuahua (21), Jalisco (2), Sonora (1), Durango (1), Michoacán (1) y Tlaxcala (1).

